Norges travleste fergestrekning blir førerløs

– Vi sitter her og følger med, og passer på at vi finner Moss og Horten. Vi har fjordens beste utsikt, forteller Christian Larsen.

Kaptein Larsen sitter godt tilbakelent i en skinnstol i styrhuset på Bastø Fosen VI. Nå trenger han nemlig ikke lenger ha hendene på roret eller å styre forskjellige spaker.

Ferga går helt av seg selv. Eller i hvert fall nesten – kapteinen må bidra med to små tastetrykk under den 30 minutter lange overfarten over Oslofjorden.

– Ferga går helautomatisk fra kai til kai. Jeg trykker bare på en knapp når jeg vil at vi skal seile og en annen for å bekrefte at vi skal legge til, forteller Larsen.

Kan ikke hindre kollisjon

Med 36.000 avganger i året er strekningen mellom Moss og Horten over Oslofjorden landets travleste fergestrekning. I en testperiode kjører én av Bastø Fosen sine fem ferger nå førerløst her.

– Vi får økt sikkerhet, mer nøyaktig regularitet og vi får jevnere seilaser som gir mindre drivstoff-forbruk, sier kapteinen.

Det var Teknisk Ukeblad som først skrev om de autonome turene.

Kapteinen må fortsatt følge med og bryte inn hvis fergen havner på kollisjonskurs på sjøen. Foto: Heidi Sivetzen-Oksmo/NRK

Oslofjorden er sterkt trafikkert av lastebåter, passasjerferger på vei mot hovedstaden og en rekke fritidsbåter, spesielt om sommeren.

Skulle den førerløse Bastø-fergen komme i konflikt med en av disse, vil ikke det automatiske systemet klare å hindre en kollisjon.

– Per nå holder den bare den kursen den er satt til å følge. Hvis vi må vike for annen trafikk, er vi nødt til å gripe inn. Da må vi ut av systemet og klarere situasjonen før vi eventuelt kan reaktivere systemet og kjøre videre elektrisk, sier Larsen.

Frykter ikke for arbeidsplasser

I sommer ble det kjent at fergesambandet blir nesten helelektrisk i løpet av de to neste årene. Når tre ferjer blir helelektrisk vil man til sammen kutte rundt 17 tusen tonn CO₂ i året.

Før 2022 skal tre av Bastø Fosens ferger bli helelektriske. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo/NRK

En av Bastø Fosens nye ferger vil også kunne bruke det autonome systemet.

Men kapteinen frykter ikke at arbeidsplasser vil gå tapt når flere funksjoner blir automatiske.

– Det har ikke vært snakk om nedbemanninger. Vi har alle en sikkerhetsfunksjon og andre oppgaver enn å bare kjøre ferga. Vi har ansvaret for alle om bord, sier Larsen.

Sjødroner på samme strekning

I løpet av januar 2022 skal det også gå elektriske sjødroner på strekningen, for å frakte containere mellom Horten og Moss for matvareleverandøren Asko.

Målet er at også disse skal bli selvkjørende fartøy, overvåket fra et kontrollsenter på land.

– Sjødrona kommer til å gå av seg selv etter hvert. Den går med bemanning når den kommer til Norge, men etter to års tid vil den kunne godkjennes som autonom, altså selvgående, sier daglig leder Kai Just Olsen i Asko Maritime til NRK.

Sjødronene vil gjøre overfarten, manøvrere og fortøye uten bemanning. Foto: ASKO MARITIME AS

Det er Kongsberg Maritime som leverer systemene til Bastø Fosen og Asko. Salgsdirektør Roger Trinterud sier systemet er best egnet for kystnær transport som ofte går til kai, som nettopp ferger og containerskip.

– Systemet har i løpet av testperioden bevist at det navigerer like sikkert som kapteinen. Det er fremdeles litt igjen før det er like effektivt som de beste navigatørene når det gjelder drivstofføkonomi, men systemet lærer, og blir stadig bedre også her, sier han til Teknisk Ukeblad.