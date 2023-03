RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at vegtrafikkloven har blitt endret slik at tollerne kan promilleteste bilister. Det stemmer ikke. Regjeringen har kun fremmet et lovforslag. Loven er ikke endelig vedtatt.

– Vi er til stede. Vi er førsteinstans når reisende kommer over grensen. Vi ser og opplever mye, også berusede sjåfører, sier forbundsleder i Norsk Tollerforbund Karin Tanderø Schaug.

Regjeringen vil at Tolletaten skal få muligheten til å utføre foreløpig testing for å avklare om sjåfører som krysser grensa til Norge er ruspåvirket.

Det betyr at landets 31 tollkontorer kan bli utstyrt med promilletester.

Daglig passerer flere tusen kjøretøy grensa ved Svinesund. Foto: Geir Olsen / NTB

Promilletesten kan gjennomføres i forbindelse med en ordinær tollkontroll, skriver regjeringen i en pressemelding.

Norsk Tollerforbund mener en lovendring vil føre til at flere farlige situasjoner på veiene blir avverget.

Medlemmer i Norsk Tollerforbund har lenge ønsket seg denne muligheten, sier forbundsleder Karin Tanderø Schaug. Foto: NRK

– Det er noe vi har ønsket i mange år. Vi mener det er riktig og viktig at vi har fått det, sier forbundslederen.

– Det vil gjøre en stor forskjell.

Kan holde deg tilbake med makt

Tolletaten vil også kunne få mulighet til å holde føreren tilbake med makt, dersom personen forsøker å unndra seg kontroll eller inntil føreren er overlevert politiet.

I dag er det kun politiet som har hatt denne muligheten. Dette til tross for at Tolletaten rekke ganger har stanset førere som åpenbart er ruspåvirket.

– Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding fredag.

Skrev at loven var vedtatt

I pressemeldingen skrev regjeringen først at tolletaten fra og med i dag ville kunne promilleteste sjåfører.

Det stemmer ikke. Forslaget ble fremmet i statsråd fredag. Før forslaget eventuelt blir vedtatt, må det også behandles i Stortinget.

– Vi har justert pressemeldingen, og det er nå tydeliggjort hva som gjelder, skriver pressekontakt i samferdselsdepartementet Tor Livius Midtbø i en e-post til NRK.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stanser 300 ruskjørere i måneden

Tolldirektoratet og Politidirektoratet undersøkte allerede i 2017 muligheten for å utstyre tollere i Norge med alkometer.

I Sverige stanser tollere i snitt 300 ruskjørere i måneden. Der har tollerne gjennomført promillekontroller siden 2008.

– Jeg mener vi bidrar på en bra måte til å minske dødstallene i trafikken i Sverige, har Jonas Larsen i det svenske tollverket tidligere uttalt til NRK.