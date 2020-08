Nå har arkeologene begynt å grave inni Gjellestadskipet

– Nå er vi i gang med å fjerne jordmassene som er presset ned i skipet, sier utgravingsleder Christian Løchsen Rødsrud.

Han står på knærne inne i et telt på Viksletta i Halden i Østfold. I løpet av de over 1000 årene som har gått siden en viktig person ble begravet her, har tyngdekraften sørget for å fylle skipet med gravhaugen som ble lagt over.

– Vi må tømme båten før vi kommer ned til skipselementer og rester av begravelsen, og kanskje også gjenstander og eventuelle dyr som har vært en del av ritualet, sier Rødsrud.

I fjor startet arkeologene arbeidet med å kartlegge Gjellestadskipet. Christian Løchsen Rødsrud leder arbeidet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Nå har arkeologene fjernet det første laget med matjord, og det er mulig å se vikingskipet som et mørkt avtrykk i jorda – 18,5 meter langt.

– Skipet viser seg å være en halvmeter kortere enn det vi så på georadarbildene. Det var litt synd, sier Rødsrud.

Han trøster seg med at skipet vil bli større når de har regnet ut hvor store stevnene foran og bakerst i skipet var.

Slik så skipet ut på georadarbildene fra 2018. Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning

Råtner fortere enn antatt

Det skapte stor oppmerksomhet da det ble funnet spor av et nytt vikingskip i Norge høsten 2018. Tidligere i år ble kjent at det haster med å få opp skipet, ettersom det gjenværende treverket er utsatt for et svært ødeleggende soppangrep.

Før sommeren i år bevilget regjeringen 15,6 millioner kroner for å grave ut vikingskipet i gravhaugen. Det er første gang på over 100 år at det skjer.

Den mørke jorda er øverste del av Gjellestadskipet. Sjørøverflaggene markerer funn av klinknagler i metall, som ble brukt til å feste bordgangene i båten sammen. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Utgravingsleder Rødsrud merker at forråtnelsesprosessen er tydeligere i år enn i fjor.

– Vi ser hvordan svingningene i været i år er ganske skumle for skipet. Grunnvannet går opp og ned og nærmest bryter ned skipet dag for dag. De soppene vi har observert på kjølen, elsker sånne forhold, sier han.

Les også: Rørleggeren som var på sporet av en verdenssensasjon

Skal grave i flere måneder

Inne i teltet har arkeologene lagt plast over utsatte deler av skipet, og vurderer om de må begynne å vanne for å bevare treverket. Etter planen er ikke skipet ferdig gravd ut før nærmere jul.

Arkeologene har satt opp telt for å grave ut Gjellestadskipet. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Nå må vi grave møysommelig og sakte. Det som er dårligst bevart må fram først, slik at de best bevarte delene av skipet blir tatt opp sist for å eksponeres for luft så kort som mulig, sier Rødsrud.

I sommer har det vært mulig å få omvisning inni teltet mens utgravingene pågår. Men siden det har vært en økning i koronasmitte i flere Østfold-kommuner, er disse nå avlyst.