Ordfører Hanne Tollerød sier kommuneledelsen er svært bekymret, og at de nå ser seg nødt til å innføre strengere, lokale tiltak.

Dette er de nye tiltakene:

Alle innendørs arrangementer blir forbudt, bortsett fra begravelser, vigsler og dåp.

Offentlige steder hvor det foregår kultur- og fritidsarrangementer blir stengt (unntatt aktiviteter for barneskolebarn)

Det er ikke lov med gudstjenester eller fellesbønn

Ingen utendørsarrangementer med mer enn 200 personer

Maks ti personer i private sammenkomster.

Serveringssteder får ikke servere alkohol

Påbud om munnbind i taxi (barn under 12 år er unntatt)

Rødt nivå i de videregående skolene og på voksenopplæring.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, håper mossingene kan finne nye måter å være sammen på som ikke strider med de nye smittervernreglene. Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

I tillegg skal man vurdere om skolene skal ta juleferie tidligere enn planlagt. Det skal også vurderes om det er nødvendig med rødt nivå på ungdomsskolene.

Strenge tiltak

– Alle må ta ansvar nå, sier ordføreren, og legger til at det er trist at man må innføre slike tiltak på første søndag i advent, men at det er helt nødvendig, og oppfordrer til å finne andre måter å være sammen på.

Det vil heller ikke være lov med gruppetrening ved treningssentre og lignende steder, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder må stenge. Det samme med bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng får ikke ta imot publikum, men det er gjort unntak for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre, samt svømming for profesjonelle utøvere, og rehabilitering.

Rødt smittenivå på videregående skoler

Kommunedirektør Hans Reidar Ness i Moss kommune startet pressekonferansen med å fortelle at Moss ligger nå over smittenivået man hadde i mars måned.

– Det er viktig at vi er i forkant nå, sa Ness.

Den siste uken er det påvist 46 nye smittetilfeller i Moss. Lørdag ble det bekreftet 14 tilfeller, hvor tre er under 18 år.

Én time før pressekonferansen gikk det ut melding fra kommunen til elevene på de to videregående skolene i byen om at både Malakoff og Kirkeparken videregående skoler settes på rødt smittevernnivå i to uker, fra tirsdag 1. desember. Det skriver Moss Avis.

Kommuneoverlegen i Moss, Kristian Krogshus, på pressekonferanse om smittesituasjonen i Moss. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Flere skoler er rammet. Blant annet er 37 lærere og elever på fjerde trinn ved Krapfoss skole satt i karantene frem til fjerde desember.

Moss kommune har innkalt til pressekonferanse og skal informere om nye tiltak.

Kommunen ser alvorlig på smitteøkningen.

– Tallene for Moss har de siste dagene vist en stigende kurve. Tallene for det siste døgnet bekrefter dette og det er bekymringsfullt, sa kommuneoverlege Kristian Krogshus i en pressemelding lørdag.

Han sa videre at det er viktig at folk overholder smittevernreglene.

– Nå er det viktig at ingen i Moss tar ferie fra smittevernreglene, men tvert om tar ekstra forholdsregler, sa Kristian Krogshus.

Smitten øker flere steder i Østfold

Fredag kunne NRK fortelle at det var flere smittede per 100.000 innbygger i tidligere Østfold fylke, enn i Oslo.

Smitten øker i flere kommuner – sterkest er økningen i Sarpsborg og Fredrikstad. Den siste uken har over 120 personer fått påvist smitte i Fredrikstad.

– Nå er bildet i mye større grad at smitten har spredt seg utover til flere ukjente smittetilfeller, sa kommuneoverlege i Fredrikstad, Sofie Lund Danielsen fredag.

I Sarpsborg har elevrådet ved St. Olav videregående tatt til orde for at skolen bør stenges. De har sendt brev til kommunen, og mener det ikke er mulig å holde en meter avstand på skolen.