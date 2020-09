Under koronapandemien har antallet svindelanrop skutt i været. I perioden etter at landet stengte ned mangedoblet antallet svindelanrop seg på bare noen uker.

Daglig blokkerer Telenor opp mot 200.000 anrop, og kommunikasjonssjef David Fidjeland forteller at trenden ikke ser ut til å avta.

– Selv om ikke oppgangen er like dramatisk nå, så merker vi fortsatt en økning, forteller han.

I juli og august blokkerte Telenor henholdsvis 1,6 og 1,5 millioner anrop.

Ringer fra norske nummer

En av svindelmetodene som hyppigst tas i bruk er «spoofing». Det går ut på at svindlerne imiterer norske telefonnumre, slik at det er større sjanse for at de som blir oppringt svarer.

Tiril Brokke fra Kristiansand opplevde at hennes nummer ble brukt til nettopp dette.

– Det har vært skikkelig ubehagelig, stressende og frustrerende, forteller hun.

En mann som påstod at han jobbet for Microsoft brukte telefonnummeret til Tiril Brokke da han å ringte til flere nordmenn fredag 4. september. Foto: Skjermdump

Brokke fikk etter hvert mange meldinger og anrop fra folk som fortalte at de hadde blitt oppringt fra hennes nummer, men at det ikke var Brokke som var i den andre enden av samtalen.

– Jeg har fått mange meldinger av folk. En fortalte at noen prøvde å selge han noe Microsoft-greier, forklarer hun.

NRK har blitt kontaktet av flere andre nordmenn som har opplevd det samme.

Brokke så seg til slutt nødt til å sende ut en felles melding til alle som hadde kontaktet henne, for å forklare at nummeret hadde blitt brukt til svindel.

– Jeg sendte en felles melding for å føle at jeg fikk litt kontroll over situasjonen igjen, forklarer Brokke.

Skal ha svindlet kvinner for 13,5 millioner

Metoden med spoofing er også brukt i en større svindelsak politiet i Fredrikstad nylig har rullet opp.

Fra et hotellrom i Oslo skal to menn ha brukt norske telefonnumre for å ringe eldre kvinner og få dem til å oppgi sensitiv informasjon, som BankID.

Slik skal de ha svindlet minst 57 kvinner for over 13,5 millioner kroner.

I sommer gikk politet rett inn i det de mente var svindlernes kommandosentral og pågrep to personer.

– Det ble blant annet funnet avansert teknisk utstyr, som vi mener svindlerne har brukt til å lure de fornærmede, sier politiadvokat Yvonne Schilling i Øst politidistrikt.

Politiet har senere knyttet flere hundre personer til svindelen.

På dette hotellrommet i Oslo fant politiet en rekke mobiler, datamaskiner og skattelister med navnene til eldre kvinner. Foto: Politiet

Jobber med nye løsninger

Fidjeland forteller at selv om Telenor stopper mange svindelanrop av denne typen, er det fremdeles mange som slipper igjennom.

Kommunikasjonssjef David Fidjeland i Telenor forteller at de daglig blokkerer opp mot 200.000 svindelanrop. Foto: Martin Fjellanger/Telenor / Martin Fjellanger Telenor

– Trafikken ankommer Norge på måter Telenor ikke har kontroll over. Derfor jobber vi med å utvikle mer avanserte og proaktive løsninger som forhåpentligvis vil redusere problemet med spoofing på sikt.

Han understreker at den beste måten å stanse svindelmetoden på, er at folk vet om den.

– Den er enkel å avsløre. Derfor er det viktig at folk vet om det. Alle som opplever at deres nummer blir brukt til slik svindel, bør si ifra til sin leverandør, sier han.