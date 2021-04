– Der ser du! Stengt. Og hvor mye er klokken? Hælledussen, den er ikke halv to engang, ikke sant. Det er ikke bra, det, sier Tina Hovland.

Hun står utenfor Nav i Bærum og peker på skiltet på døra. Der er det åpent kun to timer om dagen. For mange, blant annet rusavhengige som Hovland, gjør det det vanskelig å få hjelp.

– Noen har jo ikke stått opp engang før kontoret er stengt. Det var meg selv for bare noen år siden. Jeg lå og sov på denne tiden. La meg seint og sto opp sent, hadde ikke sjans til å rekke Nav.

Kun to timer midt på dagen er Nav-kontoret i Bærum åpent for drop-in-besøk. Foto: Johanna Hauge / NRK

– Mange faller utenfor

Tina prøver å stable livet sitt på beina og har fått hjelp av prosjektet Lyset i hverdagen som skal gi rusavhengige oppfølging i form av menneskelig kontakt.

Ragnhild Guddal i Nav vil hjelpe rusmisbrukere og andre med å navigere Nav-systemet. Foto: Johanna Hauge / NRK

– Jeg ønsker at vi skal ha et samfunn hvor Nav er det siste sikkerhetsnettet vårt, og som tar imot alle. Og da må vi ha døra åpen, sier Ragnhild Guddal.

Hun er Nav-veileder og initiativtaker til Lyset i hverdagen, og kjemper for at de svakeste ikke skal rammes av de korte åpningstidene og at Nav er blitt digitalt.

– Det er brukergrupper, blant annet rusmisbrukere, nyankomne til landet, og eldre som ikke klarer å benytte disse løsningene, og de blir litt skjøvet til side.

– Vi trenger mennesker

Før Hovland fikk den menneskelige hjelpen hun trengte, var Nav-systemet vanskelig.

– Hvor skulle jeg gå? Hvem skulle jeg spørre? Det er mange papirer som skal leveres, og hva er de papirene, liksom, sier Hovland.

Og beskjeden hennes er tydelig:

– Vi må ha datamaskiner også, men først og fremst mennesker. De trenger vi.

Ragnhild Guddal (til venstre) hjelper Tina Hovland med å finne fram i Nav-systemet. I dag er det meldekortet som skal leveres. Foto: Johanna Hauge / NRK

Krever lengre åpningstid

Nå håper Hovland politikerne vil lytte til henne og andre som møter lukkede dører hos Nav.

For 10. mai skal Stortinget behandle et forslag fra Senterpartiet (Sp) og Fremskrittspartiet (Frp) om at Nav-kontorene må holde åpent like lenge som rådhusene i hver enkelt kommune.

– Nå må Stortinget rydde opp, og nå må ordførerne rydde opp, sånn at dørene åpnes og folk får den hjelpa de skal ha, sier Sps Per Olaf Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen (Sp) og Hans Andreas Limi (Frp) vil ha Stortinget med på å tidfeste Navs åpningstider. Foto: Johanna Hauge / NRK

Fremskrittspartiet ønsker tydelige nasjonale retningslinjer på fysiske åpningstider.

– I dag er det altfor vilkårlig, sier Hans Andreas Limi fra Frp.

Han mener også at kapasiteten på blant annet telefontjenester må forsterkes.

– Bærum er unntak

Nav-direktør Hans Christian Holte forstår at det kan ha vært vanskelig å møte Nav i året som har gått. Men han understreker at Bærum - med to timers åpningstid - er et unntak.

– Vi har for eksempel i Oslo hatt åpent for bare å stikke innom og få en prat i snitt 20 timer i uka gjennom pandemien. Det er i tillegg til at man kan bestille timer.

Nav-direktør Hans Christian Holte forstår at etaten kan ha virket utilgjengelig de siste månedene. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Holte sier de har kuttet i drop-in-åpningstid over noen år. Det handler om etterspørselen, sier han.

– Vi så at det var stadig færre som kom innom da vi fikk digitale tjenester som erstattet mange av disse besøkene.

Flere steder har kontorene også hatt ekstra begrenset åpningstid på grunn av pandemien.

– Er ikke stengt

– Det er ikke sånn at Nav-kontorene er stengt, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre.

Kontorene er nemlig tilgjengelige for avtaler selv om noen har hatt en kortere åpningstid for det man kan kalle drop-in-besøk.

– De tar møter og skal være tilgjengelige. De skal også følge opp ekstra tunge brukere som ikke har en mulighet til å nå dem for eksempel via digitale verktøy, sier Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen understreker at Nav-kontorene er åpne selv om de har mindre tid til drop-in. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

– Skal ikke bli helt digitale

En undersøkelse fra Kompetanse Norge har tidligere vist at at rundt 600.000 nordmenn har lave digitale ferdigheter.

– Skal ikke Nav være tilgjengelige også for dem?

– Det er klart at Nav må være til stede for dem med svak kompetanse og de mest sårbare gruppene. Jeg tror det er riktig at Nav som virksomhet aldri skal satse på å bli helt digitale, uten muligheten for fysisk oppmøte og hjelp på et Nav-kontor, sier Holte.

Han mener likevel at det er positivt med mest mulig digitale tjenester.

– Vi kan bruke flere ressurser på de som virkelig trenger det ved Nav-kontorene mens andre kan benytte seg av andre kanaler. Det tror jeg faktisk er en ganske lur strategi.