Flybransjen mener selv at det vil gå flere år før flytrafikken tar seg mye opp igjen. For noen flyselskap kan det bety kroken på døra, eller oppkjøp, mener norske flyanalytikere.

Seneste denne uka sa Widerøes sjef Stein Nilsen dette om situasjonen:

– Det er som å delta i «Luksusfellen» på TV. Du vet ikke helt om du vil greie å betale tilbake alt du har lånt.

Men de største lavprisselskapene i Europa, Ryanair og Wizzair, ligger bedre an, og siden mars har de hentet inn mye av det tapte på børsene.

LES OGSÅ: Widerøe kutter i tilbudet

Det ungarske lavprisselskapet Wizzair har vokst kraftig de siste åra, og har en stor pengebinge å tære på under koronakrisen. Foto: INTS KALNINS / Reuters

Stinne av gryn

Ryanairaksjen falt fra rundt 15 euro mot slutten av februar, til bare 8 euro en måned senere. Da var nesten alle flyene deres satt på bakken.

Men siden det har aksjen til Ryanair gått oppover igjen, og ligger nå på 12 euro. Det samme gjelder for ungarske Wizzair.

Wizzair er det nest største lavprisselskapet i Europa. Aksjen deres ble mer enn halvert på få uker i mars, men har steget igjen til 80 prosent av verdien før pandemien slo til.

Hva er det med disse to selskapene som gjør at de har tillit i markedet, selv når det meste av flytrafikken ikke er på vingene, og utsiktene er mørke?

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener svaret ligger i at de har mye penger på bok.

Har penger i bakhånd. Ryanair-boss Michael O'Leary har over 4 milliarder dollar i reserver som kan få selskapet gjennom en lengre krise. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

Ifølge Forbes har Ryanair 40 milliarder kroner i rene penger og leve av, mens Wizzair sitter på 16 milliarder kroner.

– Det er åpenbart at de står sterkere enn selskap uten store reserver, sier Elnæs.

Til sammenligning hadde Norwegian ved inngangen til koronakrisen i mars, rundt 3 milliarder kroner å leve på. Mye av dette er ventet å forsvinne i løpet av 2020. Norwegian har også en svært høy gjeld sammenlignet med de to andre lavprisselskapene.

Flyselskapenes verditap på børsene i koronatiden Ekspandér faktaboks Prosentvis nedgang i aksjekursene fra februar - september 2020 Ryanair - ned 20 %

Wizzair - ned 23 %

IAG (British Airways, Iberia m.fl.) - ned 40 %

Lufthansa - ned 42 %

SAS - ned 50 %

KLM/Air France - ned 61 %

Norwegian - ned 98 %

Tror lavprisselskapene kommer best ut

– De solide lavprisflyselskapene i Europa kan bli de som har størst overlevelsesevne og gjennom det få enda større markedsandel, mener Hans Jørgen Elnæs.

Flyanalytiker, og tidligere Nordensjef for Ryanair, Hans Jørgen Elnæs, tror på en endring i styrkeforholdet i europeisk luftfart etter koronakrisen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I dag flyr lavprisselskapene, inkludert Norwegian, 40 prosent av passasjerene i Europa, og de andre, som Lufthansa, KLM/Air France og British Airways, 60 prosent. Elnæs tror styrkeforholdet vil endre seg etter at krisen er over.

– Etter Covid-19 kan dette ha endret seg vesentlig, til lavprisselskapenes fordel, tror jeg.

Han får støtte av Frode Steen ved NHH i Bergen.

– Det er et faktum at de best drevne selskapene har mer kapital og kan tåle en lengre krise. De vil også kunne kjøpe opp mindre lønnsomme selskap.

Det har i lengre tid vært spekulert i at Ryanair skal være interessert i å kjøpe Norwegian, men dette har blitt avvist av Ryanair-boss Michael O'Leary. Et samarbeid mellom de to selskapene har vært nærmere å realiseres.