På bare en uke ble mannen i begynnelsen av 20-årene stoppet fire ganger av politiet til tross for at han skulle ha sittet i karantene. Hver gang satt han i en bil med en eller flere personer.

Fredag må mannen møte i Oslo tingrett, hvor han risikerer fengselsstraff.

– Siktede vil erkjenne straffskyld etter tiltalen. Han ønsker å vente med å utdype dette til han skal forklare seg for retten, sier advokaten til tiltalte, Per Zimmer.

Advokat Per Zimmer skal forsvare tiltalte i retten. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Bøter på flere tusen

Brudd på karantenebestemmelsene er alvorlig, sa Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under en pressekonferanse 15.mars . Politiet har også tidligere opplyst at de prioriterer brudd på smittevernlova i denne ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronautbruddet.

Dermed blir denne saken hastebehandlet av Oslo-politiet. Det bekymrer Per Zimmer.

– Jeg er litt redd for at påtalemyndigheten ønsker å bruke denne saken for å statuere et eksempel for andre, sier han.

– Men jeg er glad for at det er domstolen som skal ta stilling til denne saken, for det er til syvende og sist de som skal frem til en riktig straff for også denne type overtredelser, legger Zimmer til.

Hittil har karantenebrudd blant annet ført til bøter på flere tusen kroner, men ifølge Lovdata kan brudd på smittevernloven bli straffet med bøter eller fengsel, på inntil to år.

Normalstraffen for å ha brutt karantenebestemmelsene er 20 000 kroner i henhold til retningslinjer fra riksadvokaten, forklarer politiadvokat og påtaleansvarlig Kai-Gunnar Schwed Nygård.

– I dette tilfellet er det snakk om fire overtredelser, derfor valgte vi å sende saken til Oslo tingrett, sier Nygård.

Politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård er påtaleansvarlig i saken. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Redd for at det vil ramme de svakeste

Zimmer sier han er redd for at det er de svakeste i samfunnet blir rammet av smittevernloven ved denne type overtredelser.

– Det er nettopp de som ofte ikke har noe sted å være som ofte påtreffes på gater i bykjernen. Jeg er litt bekymret for at det er de som skal ta støyten for dette og at de lett vil pådra seg anmeldelser, sier han.