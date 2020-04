Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Veldig mange sier at de kjeder seg og at de vil kjøpe billige varer. De bryr seg rett og slett ikke og det er veldig skuffende å se, sier Wenche Fredriksen, seksjonssjef for grensekontrollen på Svinesund.

Onsdag har politiet og tollerne på grenseovergangen stanset mange nordmenn som valgte å legge påskehandelen til nabolandet.

Påska har tradisjonelt vært en tid hvor mange nordmenn har dratt over grensa for å handle, dra på campingtur eller feste i Strømstad på skjærtorsdag.

Men selv ikke omfattende grensekontroller eller myndighetenes klare oppfordring om å droppe utenlandsturer har stanset folk, skriver Halden Arbeiderblad.

Politiet: – Fremstår litt egoistisk

Fra onsdag morgen og frem til klokken 15 ble det delt ut 124 karanteneskjemaer, bekrefter politiet i Øst politidistrikt til NRK.

– De som var på grensa på dagen i dag satt igjen med følelsen av at det har vært en økning av harryhandel-tendenser, sier politiets operasjonsleder Trond Lorentzen.

Hva tenker du om det?

– Det er nok mange av de samme tankene som majoriteten kanskje ville hatt. Det fremstår litt egoistisk og som at de ikke bidrar til den felles dugnaden, sier Lorentzen.

Seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted er skuffet over de som drar ut av landet for å handle. Foto: Vidar Ruud

Wenche Fredriksen i Tolletaten sier at tallet er «overraskende høyt».

Hun forteller at tollerne onsdag delte ut flere bøter til personer som hadde med seg alt for mye tobakk og alkohol hjem fra handleturen.

– Det er rett og slett dårlig gjort overfor både myndighetene og de som risikerer å bli smittet. Noen vil heller sitte i karantene for å få handlet i Sverige, mens andre sier at de ikke bryr seg om regelverket. De er ikke velkomne verken av politiet, tollerne eller Heimevernet, sier Fredriksen.

Gikk du glipp av denne?: Tvillingbrødrene Ola og Pontus (71) møtes på Svinesundbrua for å prate

Kan gi kraftige bøter

Senest mandag denne uken var politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt på Svinesund. Hun ba da folk om å følge myndighetenes råd.

– Vi er bekymret for at folk kanskje er litt slitne av alle tiltakene og tenker at en tur til Sverige ikke kan skade. Det er det vi ønsker å hindre. Alle må ta sin del av ansvaret og bli hjemme, sa hun.

Politimesteren sa samtidig at politiet bemanner opp på grensa i forbindelse med påska og at de skal ha kontroller både på vei inn og ut av landet.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt ber nordmenn om å droppe utenlandsturen i påska. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Det er ikke ulovlig å dra til Sverige, men alle som krysser grensa på vei tilbake til Norge blir ilagt 14 dagers hjemmekarantene.

Krysser du grensa på nytt før de 14 dagene har gått, blir det regnet som et brudd på karantenebestemmelsen, og du kan da bli ilagt et forelegg på 15-20.000 kroner.

Innsatsleder Frode Petersen i Øst politidistrikt sa tirsdag til Dagbladet at et par slike saker er registrert i systemet så langt, uten at det har kommet til forelegg ennå.