Mandag starter massetestingen av elever i Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten har steget kraftig blant unge i Oslo siden skolestart. Derfor starter skolene igjen med massetesting.

Hver uke skal 40.000 elever på ungdomsskoler og videregående teste seg for korona med selvtester.

Fram til nå har skolehverdagen vært preget av stress og frustrasjon. Elevene har vært inn og ut av klasserommet. Lærere og rektorer har brukt mye av tiden sin på smittesporing.

– Det har vært tre tøffe skoleuker og jeg håper virkelig ikke det blir typisk for det året vi har foran oss, sier lærer Karoline Torkildsen før hun fortsetter:

– Vi er avventende og vi vil gjerne se hvordan det nye testregimet fungerer.

Karoline Torkildsen er lærer ved Ullern videregående skole i Oslo. Foto: Privat

– Plan for skolestart feilslått

David Løvbræk er hovedtillitsvalgt ved Norsk Lektorlag i Oslo. Han er usikker på den nye praksisen.

– Det er usikkert hvor effektivt dette tiltaket vil være, hvor mye det vil ta av skolenes ressurser, og i hvilken grad det vil gå ut over elevenes undervisningstid, sier Løvbræk.

Han sier videre at rutinene for testing og karantene har endret seg flere ganger siden skolestart.

– Bildet som danner seg er at myndighetenes plan for skolestart har vært feilslått, særlig i Oslo, sier Løvbræk.

Smittesporing stjeler undervisningstid

Massetestingen erstatter ordningen der skolen hadde mye av ansvaret for testing og smittesporing.

Det er et nytt skoleår og lærer Karoline Torkildsen er opptatt av å gi elevene sine en fin start og god undervising.

Samtidig må hun sørge for at alle holder avstand, sende hjem elever med symptomer, mens elevene skal inn og ut av klasserommet for å teste seg.

– Det er klart det er en tidstyv. Det er ødeleggende og frustrerende for undervisningen, sier Torkildsen.

– Derfor håper jeg det nye testregimet som kommer nå vil være bedre.

I vår måtte elevene også massetestes i Oslo. Her på Kuben yrkesarena. Foto: Lise Åserud / NTB

Må pakke testene selv

Kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten Randi Hagen Eriksrud sier skolene er klare for å begynne massetestingen.

Skolene har tidligere fått ferdigpakkede tester. Men denne gangen får de testene fordelt i flere deler.

Det betyr at de må sette sammen og pakke testene selv. Noen har ansatt pakkere som dekkes av koronamidler.

– Utdanningsetaten har også ressurser som vi sender ut til skoler dersom de ikke har egne ressurser til å pakke, sier Eriksrud.

Skolene går ikke til gult

Selv om smitten stiger skal ikke alle skoler i Oslo over på gult nivå.

Noen skoler har valgt å innføre strengere tiltak. Bydelsoverlegene kan bestemme at enkelte skoler trenger strengere tiltak.

Men hovedregelen er at skolene i Oslo skal være på grønt nivå.

Helsedirektøren tok selvkritikk

Torsdag hadde regjeringen pressekonferanse om smittesituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at TISK-systemet er ikke tilpasset et så høyt smittepress som nå.

– I ettertid ser vi at kommunene burde fått bedre tid til å forberede seg på at testing skulle erstatte karantene. I mange kommuner er det legitimt å gå til gult nivå. De oppfordres til å bruke trafikklysmodellen når det er nødvendig, sa han.