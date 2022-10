Leksefri skole: Foreldre vil kjøpe egne lærebøker

Barna jublet da de fikk beskjeden. Moss kommune ble i høst første kommune i landet som fjerner lekser totalt, på alle grunnskoler.

– Vi synes det kom litt brått på, sier Sigurd Schneider.

Etter nesten tre måneder med leksefri skole er tobarnsfaren kritisk til utviklingen.

Sigurd Schneider er bekymret for barnas læringsutbytte. Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Jeg er mest bekymret for repetisjonsfagene, som matematikk og språk.

Familien har nå bestemt seg for å gi barna oppgaver på egen hånd hjemme.

– Vi får låne bøker i matte og engelsk. Det er bøker som de egentlig skulle ha hatt, men som de ikke har lenger.

Mange tenker som Schneider.

Flere foreldrene har tatt kontakt med lærere i Moss og spurt om det er mulig å kjøpe undervisningsmateriell, forteller Utdanningsforbundet til NRK.

– Større ansvar

Tommy André Christensen, leder for Utdanningsforbundet i Moss, mener at lærerne har mistet handlingsrom. Nå kan de ikke be elevene gjøre lekser, de kan bare oppfordre dem til å jobbe hjemme.

Tobarnsfaren mener det er vanskelig for barna å selv ta ansvar.

– Vi vet at barna kan be om ekstra oppgaver, men det er vanskelig å be dem om det uten at det kommer fra oss, sier Schneider.

Leder for Utdanningsforbundet i Moss, Tommy André Christensen, er kritisk til måten det politiske vedtaket ble gjennomført på. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Han får støtte fra Utdanningsforbundet, som mener det politiske vedtaket stiller større krav til foreldrene.

– Foreldrene har fått et større ansvar for å følge opp barna sine.

Lekseforsker ser flere fordeler

– Forskningen viser at tiden eleven bruker på skolearbeid hjemme, ikke nødvendigvis gir mer uttelling på resultat, sier lekseforsker Kjersti E. Lien Holte ved Høgskolen i Østfold.

Lekseforsker, Kjersti E. Lien Holte, mener det er mye positivt med leksefri skole. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Forskeren mener det er flere fordeler ved leksefri skole. Hun peker blant annet på at det frigir mer tid til å gjøre andre ting.

– Det er 161 studier som viser at leksene har liten eller ingen effekt på læring.

Hun mener også at leksefri skole kan være med på å utjevne forskjeller, ved at alle elevene vil få profesjonell hjelp på skolen.

Den effekten har man ikke sett i Moss, mener Utdanningsforbundet.

– Den sosiale utjevningen som politikerne bestilte ser man ikke, sier Christensen.

Mer krevende

Ordføreren i Moss, Hanne Tollerud (Ap), mener det er for tidlig å konkludere.

– Leksefri skole ble innført fra midten av august. Det har gått ganske kort tid.

Ordføreren i Moss kommune mener det er for tidlig å konkludere med hvordan leksefri skole fungerer. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Hun mener fortsatt at tiltaket vil være med på å utjevne forskjeller.

Det er ikke familiefaren like sikker på.

– Vi kommer nok til å kjøre et eget opplegg ved siden av, sier Schneider.

Han opplever at det nå er mer krevende å følge opp barnas skolehverdag.

Ordføreren er imidlertid trygg på at skolene vil ordne opp.

– Jeg er sikker på at de vil finne individuelle løsninger som passer barna.