– Selv om jeg kjenner på en stor lettelse nå, klarer jeg ikke å glemme. Det er en tragedie det som har skjedd. En sjåførs verste mareritt.

En augustkveld i fjor er lastebilsjåføren på vei hjem fra Nesbyen til sin samboer og deres to barn etter et jobboppdrag.

Arbeidsdagen skulle ende med verst tenkelige utfall.

Motsatt vei kommer tre brødre kjørende i en nyinnkjøpt bil. Også de er på vei hjem.

På riksvei 7 i Flå i Hallingdal kolliderer personbilen og kranbilen.

Begge bilene havner i grøfta og personbilen begynner å brenne.

Brødrene Emad (20), Ibrahim (18) og Yahya Jamal Sirwil (17) i personbilen omkommer i møteulykken.

Kriminalteknikere på riksvei 7 ved Hallingdal. Foto: Ole Edvin Tangen

Under etterforskningen ble det klart at lastebilsjåføren hadde foretatt en forbikjøring rett før ulykken. Basert på dette valgte politiet å beslaglegge førerkortet og sikte sjåføren for uaktsomt drap og brudd på Vegtrafikklovens § 3.

Ett år etter ulykken får yrkessjåføren førerkortet tilbake.

14. oktober konkluderer statsadvokaten med at lastebilsjåføren ikke kan klandres.

Refser politiet

– Det virker som om politiet ofret lastebilsjåføren for å unngå å sitte igjen med svarteper, sier Christian Arnkværn i advokatfirmaet Vectio.

Advokat Christian Arnkværn. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Sjåførens advokat mener politiet har utpekt hans klient som potensiell drapsmann, uten tilstrekkelig grunnlag.

Riksadvokaten om førerkortbeslag: Ekspandér faktaboks Kravet om «skjellig grunn til mistanke» innebærer at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at mistenkte har begått et straffbart forhold som kan medføre tap av førerett. Vurderingen må skje på grunnlag av bevissituasjonen på avgjørelsestidspunktet.

Såkalte «rutinemessige beslag» av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og skal ikke forekomme. Ved andre straffbare handlinger enn overtredelser av trafikklovgivningen må tap av førerett- og derved også beslag begrunnes i allmenne hensyn, jf. tapsforskriften $ 2–6 som bl.a. setter som vilkår at det er «klar sammenheng» mellom bruken av motorvogn og den straffbare handling.

– Det har vært en enorm påkjenning. For samboeren min, familie, venner og meg selv, forteller sjåføren selv.

Om siktelsen og førerkortbeslaget sier sjåføren at han forstår politiet som «gjør dette rutinemessig med tanke på etterforskning og undersøkelser».

– Men i mange tilfeller virker det som litt forhastede konklusjoner. Du er forhåndsdømt før de har undersøkt noe som helst. Ja, du blir nærmest beskyldt for at det gikk som det gjorde.

– Vet du hva siktelsen ble bygget på?

– Nei. Jeg fikk i det hele tatt lite informasjon. Jeg forklarte meg flere ganger, men følte likevel at jeg ikke ble trodd.

Lastebilsjåføren opplevde sitt verste mareritt. Trafikkulykke med verst tenkelige utfall. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Stemplet som drapsmann

– Det virker som de har tenkt at lastebilsjåføren må ha hatt skyld i ulykken. At de har beslaglagt førerkortet nærmest for sikkerhets skyld, sier advokat Arnkværn.

Han mener politiet har brutt en instruks fra Riksadvokaten.

Der fremgår det at beslag av førerkort kun skal skje dersom det er sannsynliggjort at sjåføren har gjort noe galt.

– På det tidspunktet var det lite som tilsa at lastebilsjåføren hadde kjørt uforsvarlig, mener advokaten.

Han legger til at det å miste førerkortet oppleves som en straff.

– Han har ikke kunnet jobbe, og det har gått utover ham og familien hans. Han opplevde å bli stemplet som drapsmann, sier Arnkværn.

– Har ikke helgardert

Politiet avviser kritikken fra forsvarsadvokaten.

– Det er ikke slik at vi har helgardert oss for å ikke sitte igjen med svarteper, begynner politiadvokat Andrea Finckenhagen.

Politiadvokat Andrea Finckenhagen. Foto: Privat

Hun viser til at to rettsinstanser ga politiet medhold i å beslaglegge førerkortet og å sikte sjåføren.

– Jeg føler meg trygg på at vi gikk frem på riktig måte. Denne kollisjonen skjedde i forbindelse med at lastebilen foretok en forbikjøring. Vi mente at dette ga skjellig grunn til mistanke, sier hun.

Rykter og paranoia

Sjåføren og samboeren benyttet seg av kommunens kriseteam, fikk psykologhjelp. Han forteller at han sjekket ut «relativt tidlig».

– Jeg hadde ikke like stort behov for å prate om det som har skjedd, begrunner han kort.

Samboeren benyttet seg ukentlig av psykologtilbudet.

– Det føltes som vi levde i en true crime-story, sier hun.

Mens etterforskningen pågikk, levde de under en mørk sky. En redsel.

– Oppstod det rykter?

– Rykter blir det alltid. De sprer seg med vinden, svarer sjåføren som legger til at han forsøkte ikke å la seg påvirke av det mediene skrev eller det andre skrev og sa.

– Du blir automatisk uthengt. Det er alltid noen som vet best og kan best. Som er eksperter på alle mulige områder, men som ikke helt vet hva de prater om. Men jeg var der. Jeg vet hva som skjedde.

Tilbake til hverdagen

Sjåføren er renvasket. Han er tilbake bak rattet, på jobb. Han takker venner, familie og kolleger i bransjen for den enorme støtten i en tung tid.

– Den største følelsen er at jeg blir trodd. Det jeg har forklart, det var det som skjedde. Nå har de endelig funnet ut at slik var det. Men jeg må leve med dette resten av livet.

– Det kjennes litt som jeg har fått livet tilbake. Det er en lettelse å bli trodd, selv om det ikke er ute av verden. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Naturlig å kreve erstatning

– Som en følge av en feilaktig siktelse var min klient uten førerett i ett år. Særlig dette har gått ut over han selv, hans familie og hans arbeidsgiver, sier advokat Arnkværn.

Han påpeker «belastningen med urettmessig å ha vært siktet for å være den som forårsaket en svært alvorlig ulykke».

– Han har hele tiden vært sterkt uenig i at han kan klandres for hendelsen og har ment at avgjørelsene fra tingretten og lagmannsretten var feil da disse, i forbindelse med beslaget av førerkortet, tok stilling til skyldspørsmålet.

– Det er da naturlig at han vurderer å kreve erstatning for den belastningen disse feilene har påført ham når det nå er på det rene at han ikke kan klandres, sier Arnkværn.

Endelig stilling til erstatningskrav vil tas når henleggelsen er rettskraftig.