Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk kommer og vet ikke hva innreiseregistrering er. Dessverre. Da tar det tid, sier politiførstebetjent Serbest Jahangir.

Han står ved politiets kontrollpost på Svinesund og følger med på strømmen av biler som kommer fra Sverige. Det siste døgnet har fullvaksinerte nordmenn kunnet reise på tur til Sverige uten å havne i karantene når de kommer hjem. Det har ført til mer trafikk av folk på dagstur – men også lange køer på grensa.

Politiførstebetjent Serbest Jahangir sier det tar mye ekstra tid når det kommer folk til grensa som ikke har den nødvendige dokumentasjonen klar. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

De som kommer til Norge må ta koronatest. På testsenteret har de litt kø, men det er likevel politikontrollen som har skapt lengst ventetid.

Fredag kveld var det ifølge politiet opp mot tre timers venting, og også lørdag har folk ventet en time på å komme gjennom kontrollen.

En viktig del av forklaringen er ifølge Jahangir at politiet må bruke mye tid på å hjelpe folk med å fylle ut skjemaer mens køen bak dem hoper seg opp.

– Ikke annet valg

– Det er utfordrende for oss. Vi blir stående og hjelpe folk med registreringen i stedet for å hjelpe de andre bilene. Dermed blir folk stående veldig lenge i køen. Vi har ikke noe annet valg enn å hjelpe dem, og vi slipper ikke inn folk før de har fått det til, sier han.

Det er regjeringen som har bestemt at de som reiser over grensa må fylle ut et digitalt innreiseskjema før de får komme inn i landet. De må dessuten ha klart koronasertifikatet.

NRK forklarer Slik blir koronasertifikatet kontrollert ved innreise til Norge Bla videre Hvem får unntak fra innreisekarantene? Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Dette gjelder kun dersom de kan dokumentere dette gjennom norsk koronasertifikat. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021. Hvor finner jeg sertifikatet? Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen. Hva gjør jeg før adkomst til grensen? Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise).



NB: Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering. Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering. Hvordan foregår kontrollen? Politiet vil scanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I scanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke. Hva slags informasjon får kontrolløren opp? Nedenfor i appen for scanning vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent, og om du har fått en eller to doser. Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test 3 døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år. Må jeg testes ved innreise? Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Testen er gratis. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge. Norgesferie eller europaferie? Dette er reglene Forrige kort Neste kort

Men ifølge politiet er det en god del som verken har satt seg inn i reglene eller har fylt ut skjemaet. Jahangir sier det også skaper utfordringer når folk heller ikke har med bank-id. Dermed får de ikke logget seg inn på helsenorges nettsider.

Dersom de ikke får fylt ut skjemaene og dokumentert det de skal, blir de sendt på karantenehotell.

– De som reiser bør være forberedt på ta det kan bli lange køer. I tillegg bør de teste helsenorge.no og sjekke at det står på nettsiden at de er fullvaksinert. De må også fylle ut og teste innreiseregistreringen. Gjør folk dette hjemme før de drar til Sverige, så slipper de å bruke tid på dette på grensa, sier han.

57 biler måtte snu

Allerede før regelverket ble endret fredag ettermiddag, var det tidvis køer i grensepasseringen. Det har ført til frustrasjon blant annet hos pendlere.

Tidligere ordfører Thor Edquist i Halden er selv grensependler gjennom mange år. Han er blant dem som mener grensekontrollen ikke har fungert godt nok.

– Enten er det villet at det skal være kø, eller så er man så dårlige til å organisere arbeidet at det er vondt å se på fra utsiden. Det har stort sett vært ett åpent løp inn til grensekontrollen, mens det har vært sju løp inn til teststasjonen. Den kapasiteten får man ikke utnyttet om det bare er ett løp åpent på grensestasjonen, sier Edquist.

Siden fredag ettermiddag har politiet imidlertid åpnet to løp i grensestasjonen, men det har ikke vært nok til å unngå kø.

Fredag ettermiddag og kveld måtte folk vente i opp til tre timer på å passere grensekontrollen på Svinesund. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det er dessuten åpnet for at dagpendlerne og helsearbeidere på vei til jobb får passere over den gamle Svinesundsbroa.

Ved 15-tiden lørdag hadde politiet avvist 57 personer som forsøkte å kjøre over denne grenseovergangen uten tillatelse.

Justisminister Monica Mæland sier politiet har fått tilført mer ressurser for å bedre grensekontrollen. Samtidig oppfordrer hun folk til å smøre seg med tålmodighet. Hun understreker at regjeringens oppfordring fortsatt er å droppe unødvendige reiser ut av landet.

– Hvis man likevel reiser, så må man bidra så godt man kan. Alle som jobber i grensekontrollen gjør en enorm innsats. Da er det viktig å ikke diskutere og gi dem ansvaret for situasjonen vi er i, for det skyldes korona, sier hun.

Fortsatt lite trafikk

Både politiet og lederen på teststasjonen har sett en økning i folk som har reist over grensa for å handle det siste døgnet. Likevel viser ikke trafikkdataene til Statens vegvesen noen stor økning i trafikken over grensa.

Det er dessuten svært langt igjen til slik trafikken var før pandemien. Fredag og lørdag har det vært mindre enn en fjerdedel av grensetrafikken som var på tilsvarende tid før pandemien.

Først senere i sommer belager handelsnæringen seg på mer normal trafikk over grensa. Da kan både politiet og testsenteret få store utfordringer med å holde køene nede.

Jostein Stø, leder for testsenteret på Svinesund. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Leder Jostein Stø på testsenteret mener imidlertid de er godt forberedt.

– Vi startet oppbyggingen av testsenteret i slutten av januar og har etter det ansatt 180 mennesker som er klare med registrering, testing og dirigering av trafikken. Vi har ventet på at dette skulle skje, men er spente på om vi har bygget opp nok, sier Stø.