Kronprinsen besøker flomrammede i Hønefoss: – Gjør veldig inntrykk

Kronprinsen er lørdag på reise i de berørte områdene. Besøket begynte til evakuerte på Klækken hotell. De satt og spiste i spisesalen da kronprinsen kom.

Klækken ligger like ved Hønefoss, ett av stedene som er hardt rammet av ekstremværet Hans. Hotellet er omgjort til senter for evakuerte.

– Det er litt av en jobb som gjøres, sa kronprinsen da han ankom hotellet.

Kronprinsen ble tatt imot av statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, ordfører Kirsten Orebråten og fungerende visepolitimester Lena Reis.

Kronprins Haakon tas imot av statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland, ordfører Kirsten Orebråten og fungerende visepolitimester Lena Reis. Foto: Geir Olsen / NTB

Evakuert bursdagsbarn

Inne på hotellet møtte kronprinsen evakuerte Anne Karin Rossland, som fyller 76 år i dag.

– Gratulerer med dagen, men det var vel ikke sånn du tenkte å feire den, sa kronprinsen.

– Det var veldig stas å bli gratulert av kronprinsen, han er jo en ordentlig fyr. Jeg er imponert over hvor jordnær han er, sier bursdagsbarnet til NTB.

Rossland skulle forhåpentligvis feires med litt kake senere på dagen.

Kronprins Håkon snakker med Anne Karin Rosseland (t.h.) og Mette Bäckström fra Sanitetsforeningen (til venstre). Foto: Geir Olsen / NTB

– Gjør veldig inntrykk

Etter Klækken hotell gikk turen til Hønefoss og Storelva.

Der fikk kronprins Haakon se størrelsen og kreftene på Storelva.

– Det er voldsomt å se vannmassene her. Det gjør veldig inntrykk. NVE og de som bor her sier de aldri har sett så mye vann i elva så lenge det er målt, sier han.

Kronprinsen berømte myndighetene både lokalt og nasjonalt, før han fortalte at han var glad for at folk i stor grad hadde blitt ivaretatt.

– Det har vært mye ødeleggelser av materiell og områder. Men tross alt har vi tatt vare på at det ikke har gått for mye utover liv og helse, sier kronprins Haakon.

Kronprins Haakon var ved Storelva i Hønefoss lørdag for å møte folk og se på vannmengdene. Foto: Tina Brock / NRK

Ber hønefossingene fortsette å være aktsomme

Selv om det ser ut til at Storelva i Hønefoss ikke vil vokse noe særlig mer, ber kronprinsen folk om å ikke skru av helt enda.

– Vi håper at flomtoppen er nådd innen de neste døgnene. Da vil vannet trekke ned. Det er en fase hvor det kan være ustabilitet i jordmassene. Så man må være aktsom også i perioden som kommer nå, sier han.

Kronprinsen sier også at man må forberede seg så godt som mulig til fremtidige værutfordringer.

– De sier at ekstremvær som dette kommer antagelig oftere enn det har gjort før. Det må vi ta innover oss, sier kronprinsen.

Etter besøket i Hønefoss bærer turen videre til Søndre Land for kronprinsen.

Fredag var kongeparet på tur til Mjøndalen og områdene langs Drammensvassdraget som er berørt av flommen.

Hønefoss ble hardt rammet av ekstremværet Hans denne uken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB