Kraftig nedgang i grensehandelen

Grensehandelen fortsetter å falle. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordmenn la igjen 1,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i løpet av januar, februar og mars i år.

Det er 9,1 prosent mindre enn i samme periode i fjor.

– Rett etter reiserestriksjonene ble fjernet i fjor ble det ganske raskt fart på grensehandelen, som var nærmest fraværende under pandemien. Så langt har nivået imidlertid ikke kommet opp til det som var vanlig før pandemien, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

– Sammenlignet med 1. kvartal 2019 var handlebeløpet vi la igjen over grensa i samme periode i år hele 52 prosent lavere.

Kjenner seg ikke igjen i tallene

Noe av grunnen til utviklingen er prisveksten i Sverige. Den har blant annet gjort at noen svensker har begynt å komme til Norge for å handle:

I tillegg har den norske kronen svekket seg mye sammenlignet med den svenske. SSB tror også økte drivstoffpriser kan bidra til at færre drar over grensa for å handle.

Ståle Løvheim, senterleder ved Nordby kjøpesenter på Svinesund, er overrasket over tallene.

– Dette er nytt for meg, og de tallene kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Løvheim til NRK.

– Her hos oss har vi hatt en økning første kvartal i år sammenlignet med i fjor. Jeg kan ikke så nøyaktig hvor mye per nå, men den er trolig på mellom 15 og 20 prosent.

Færre turer

Ifølge SSB dro nordmenn på mer enn dobbelt så mange turer over grensa for å handle første kvartal i fjor sammenlignet med i år.

Samtidig la vi igjen marginalt høyere sum per tur i år.

– Selv om handleturene er langt færre, bruker vi altså mer penger når vi først drar på grensehandel. Det kan ha sammenheng med den kraftige prisveksten på dagligvarer i Sverige, og ikke nødvendigvis at vi putter mer i handlekurven, sier Kristin Aasestad i SSB.