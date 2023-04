Svakeste krone på tre år mot svenske kroner

Ikke siden kronesjokket i forbindelse med koronanedstengingen våren 2020 har vi fått så få svenske kroner for en norsk hundrelapp.

Siden nyttår har svenskekrona blitt nesten 10 prosent dyrere for nordmenn. Det gjør det dyrere for nordmenn å handle i Sverige. Samtidig blir det billigere for svensker å handle i Norge.

Høyere rente i Sverge

Onsdag vedtok den svenske sentralbanken å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 3,5 prosent. Her hjemme er styringsrenta 3 prosent.

Olav Chen senior porteføljeforvalter i Storebrand. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand peker på rentedifferanse som den viktigste årsaken til at den norske kronen er så svak.

– Sverige har hatt negativ rente i mange år og er å anse som et land med lav rente, mens Norge tradisjonelt har hatt høyere rente. Nå har rentene i Sverige og eurosonen passert rentene i Norge. Det taler for en svakere krone, sier Chen.

Dyrere euro og dollar

Den norske kronen har også svekket seg betydelig mot euro og dollar den siste tiden. En amerikansk dollar koster 10,63 kroner, mens en euro koster 11,71 kroner.

For 100 danske kroner må du ut med 157,08 kroner.

Den lave kronekursen fører til at alt vi importerer fra utlandet blir dyrere. Den svake kronen fører også til økte kostnader for bøndene som i dag la frem sine krav til regjeringen i jordbruksoppgjøret.

– Mye taler for svakere krone

Valutastrateg Magne Østnor i DNB har ingen enkel forklaring på hvorfor kronen har svekket seg så mye, men han mener at mye nå taler mot en svakere kroner, både på lang og kort sikt.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB mener at mange elementer bidrar til å trekke den norske krona ned. Foto: DNB

Det ene handler om det kortsiktige og sykliske, mens det andre handler om det mer langsiktige over tid.

– Vi har siden nyttår sett kronen svekke seg mye og vi kjenner igjen tidligere perioder med større svekkelser med at mye snur i kronens disfavør samtidig, sier Østnor.

Han peker på lavere rentedifferanser med våre handelspartnere, lavere oljepris, lavere gasspris, samt en turbulent tid for aksjer og obligasjoner som årsaker til en svekket krone.

– Vi har en periode bak oss der kronevekslinger knyttet til oljeinntekter og oljefondet har vært i ubalanse med at Norges Bank har solgt mer kroner enn oljeselskapene har kjøpt for å betale skatter.

Han tror også at urolige tider i markedene bidrar til svekket krone.

– Vi er i en fase der de kraftige renteøkningene fra sentralbankene gjør usikkerheten høyere enn normalt, sier han.

Han får støtte av Chen i Storebrand

– Kronen er en liten perifer valuta. Når usikkerheten er stor vil alle eie dollar. Da selger man kroner til fordel for dollar, sier porteføljeforvalteren.

Østnor mener også at spekulanter kan ha bidratt til å sende den norske krona enda lenger ned.

– Hvis det finnes store bevegelser så er det en del spekulanter som gjerne kaster seg på og forsterker bevegelsene, mener han.