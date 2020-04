Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror at det er rimelig utenkelig å tenke at koronaviruset forsvinner fullstendig i et internasjonalt perspektiv, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

VIL MISTE SIN EFFEKT: Gunnveig Grødeland som er seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin ved UiO tror at koronaviruset er kommet for å bli, men at det ikke vil klare å spre seg like effektivt. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Grødeland forklarer at det alltid vil være en mulighet for at koronaviruset kommer tilbake.

Når den grunnleggende immuniteten er etablert i befolkningen, kommer det tilbake som et mildere sesongvirus, mener Grødeland.

For selv om man oppnår full kontroll i Norge, så vil det kunne nå Norge igjen på et senere tidspunkt.

– Siden dette viruset antas å bli påvirket av temperatur, vil en varm sommer kanskje føre til at vi ikke får det da. Men kanskje til høsten, når det blir kaldere. På den måten kan du få etablert en sesongbasert utbruddsvariant, sier Grødeland.

Hun sier at om du allerede har hatt koronaviruset har du opparbeidet deg en form for immunrespons mot viruset.

Hvor immun man kan bli er likevel usikkert.

Må ikke leve med strenge tiltak for alltid

I 2009 kom svineinfluensaen til Norge, allerede i 2010 inngikk viruset blant de andre sesonginfluensatypene våre.

Et annet eksempel på dette er Spanskesyken, som muterte og kom tilbake i en mildere form.

Hvis viruset gjør det, trenger vi ikke like strenge tiltak, mener direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

– Min vurdering er at mest sannsynlig er dette et virus som vi ikke vil bli kvitt. Derfor må vi finne en god måte å håndtere det på i det lange løp, sier Røttingen.

VIL IKKE BLI BORTE: Direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen tror ikke koronaviruset vil forsvinne. Foto: Jonas Bendiksen / Norges forskningsråd

Om koronaviruset vil komme tilbake i bølger, er det avhengig av tre ting, ifølge Røttingen:

At mennesker har ulik sårbarhet for å bli smittet, ulike deler av året.

At viruset gradvis endrer seg slik at tidligere immunitet ikke er like beskyttende.

At man ikke er immun for ny sykdom lenge av gangen.

Noen virus har kommet tilbake med måneders mellomrom, andre har kommet tilbake etter flere år. For eksempel har barnesykdommer som meslinger blusset opp igjen med fire års mellomrom i perioden før man introduserte vaksiner.

Det er få virus vi mennesker har gått inn for å utrydde, rett og slett fordi det er veldig krevende, både av helsemessige hensyn og økonomiske grunner. Men kopper er et eksempel på et virus vi har klart å fjerne.

Mener det vil bli en barnesykdom

Ludvig Munthe er professor for immunologi ved Oslo universitetssykehus. Han tror også viruset er kommet for å bli.

– Jeg tror rett og slett at det blir en barnesykdom etter hvert. Det blir en av barnesykdommene som barn er nødt til å takle, sier Munthe.

– Det betyr at det blir mye mindre farlig for oss på mange vis og det blir som et av de andre sesong-koronavirusene som ingen har hørt om.

MINDRE FARLIG: Ludvig Munthe er professor i immunologi. Han tror koronaviruset etter hvert vil bli mindre farlig for oss. Foto: Øystein Horgmo / Universitetet i Oslo

Det finnes to kjente koronavirus i samfunnet som gir forkjølelsessymptomer. Munthe mener man kan få mildere sykdom av det nye koronaviruset, hvis man har hatt disse.

Tror ikke det vil dukke opp igjen

Anne Spurkland er immunolog. Hun tror ikke SARS-CoV-2 vil komme tilbake i samme form som nå.

– Hvis det nye koronaviruset ikke kommer i nyere varianter og vi blir immune, tror jeg ikke vi hører så mye om det igjen, sier hun.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland jobber ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Spurkland forklarer at årsaken til at influensa kommer tilbake hvert eneste år, er at arvestoffet som viruset er laget av, endrer seg fort. Det virker ikke som dette skjer med koronaviruset.

– Koronaviruset kommer til å fremstå som mindre alvorlig og mildere jo lengre tid det går og jo flere av oss som blir immune.