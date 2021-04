Utbrudd blant skoleelever i Moss – alle videregående skoler stenges

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samtidig ber kommunen alle elever som har vært kontakt med medelever i løpet av påsken om å teste seg.

– Det er flere som har møtt venner og medelever i påsken, og da kan man ha blitt smittet, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Totalt har 15 videregående elever i Moss fått påvist korona i løpet av påskeuken. Alle har blitt smittet av den engelske koronavirus-varianten.

Det var Aftenposten som først skrev om smitteutbruddet i byen.

Stenger skoler

Kommuneoverlegen sier at de ikke har informasjon om at smittetilfellene kan knyttes til store fester.

– Vi vet at flere har møtt hverandre og det kan ha vært noen tilfeller hvor flere har møttes enn det som er anbefalt. Vi hører at ungdommene er fortvilet når de ser at de kan ha bidratt til å spre smitte.

Kommuneoverlege i Moss, Kristian Krogshus, forteller at kommunen har et godt samarbeid med russen i byen. Foto: Petter Larsson / NRK

Utbruddet har ført til at kommunen har stengt begge de videregående skolene i byen i to dager. Men kommuneoverlegen utelukker ikke at skolene kan måtte holdes stengt enda lenger.

Kommunen forteller at det har vært enkelte problemer med smittesporingsarbeidet.

– Noen har vært engstelige for å fortelle hvor de har vært og hvem de har vært sammen med. Men hvis vi ikke får vite det, så kommer smitten til å spre seg videre.

Moss har varslet nærliggende kommuner om smitteutbruddet, fordi flere elever bor i andre kommuner.

Utbrudd på skole i Askim

Det er også et smitteutbrudd blant skoleelever i Askim. Som følge av utbruddet er Askim ungdomsskole stengt, og alle elever og lærere er innkalt til koronatesting.

– Vi har så langt registret at 13 elever ved skolen er smittet. Smittesporingen har også funnet ut at 23 husstandsmedlemmer knyttet til elevene også har testet positivt, sier leder for smittesporingsteamet i Indre Østfold Hege Bakke til NRK.

Alle elever og lærere ved Askim ungdomsskole har fått beskjed om å teste seg. Foto: NRK

Hun sier at utbruddet enda ikke er under kontroll og at smitten er spredd over flere klasser.

– Når vi nå bestemmer oss for å ta hele skolen, så er det fordi det antallet gjør oss bekymret for om det er ytterligere smitte ved skolen som vi ikke har klart å identifisere, sier Bakke.

Høyt smittetrykk i Østfold

I Fredrikstad ble det påvist 171 smittetilfeller i løpet av påskeuken. Så mange tilfeller på en uke har ikke vært registrert i byen siden november.

I Sarpsborg er smittetrykket enda høyere. Der er det påvist 26 smittetilfeller det siste døgnet, noe som gir 192 nye smittetilfeller i uke 13.

Siste døgn har det blitt registrert totalt 59 nye smittetilfeller i Østfold.