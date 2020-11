Kan tran hjelpe mot korona? Det vil forskere finne ut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under den store Koronastudien som ble gjennomført i vår, kom det frem at deltakere som oppga at de brukte tran hadde en lavere forekomst av covid-19.

Dette bet forskere ved Oslo universitetssykehus seg merke i. Derfor lanserer de nå Transtudien.

Forskerne vil finne ut om et normalt inntak av tran faktisk kan virke forebyggende på koronavirus.

De vil også finne ut om tran kan virke dempende på sykdomsforløpet.

Det er virkestoffene i tran som forskerne tror kan ha en effekt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stor studie

Forskere håper å få med seg 70.000 nordmenn med på studien. De vil rekruttere voksne i alle aldersgrupper under 75 år over hele Norge.

Det stilles krav om at deltakere ikke bruker tran til vanlig fra før.

Transtudien kan bli det største kliniske studien som er gjennomført i Norge noensinne, ifølge Arne Søraas.

Han er infeksjonsmedisiner og leder for prosjektet.

Lege og forsker Arne Søraas sier studien kan bli den største av sitt slag i Norge, hvis de får med seg 70.000 deltakere. Foto: Torstein Bøe / NRK

Får placebo-tran

Deltakerne får tilsendt tran som skal tas hver dag gjennom hele vinteren. For å finne ut om tranen har en effekt, vil halvparten få tilsendt en såkalt placebo-tran.

Denne falske tranen er laget av maisolje og smaker det samme.

Deltakerne vet ikke om de får en ekte eller falsk.

Studien er delvis finansiert av Orkla, som produserer Møllers tran.

Dersom studien gir noen funn vil det åpne for en helt ny måte å forebygge sykdommen på, skriver OUS.

Studien gjennomføres av forskere ved Oslo universitetssykehus. Her fra Rikshospitalet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nakstad er positiv

Ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser studien i sammenheng med en økt innsats for klinisk forskning verden over.

– Vi har gjort et kvantesprang innen global forskning dette året, sier Nakstad.

Han sier det er viktig at Norge bidrar i forskningen på koronaviruset, og ønsker studien velkommen.

– Vi håper mange melder seg og deltar i studien, legger Nakstad til.