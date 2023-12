– Det er en trist beskjed å få rett før jul. Dette rammer hele produksjonslinjen, sier Anette Johansen.

Hun er klubbleder for Støperiklubben ved Jøtul i Fredrikstad.

Tirsdag fikk rundt 60 ansatte beskjed om at de blir permittert på ubestemt tid fra 3. januar.

De som har mottatt varselet utgjør hele produksjonsstaben på Jøtuls støperi i østfoldbyen.

– Med dette grepet fra arbeidsgiver vil det ikke være noen igjen til å produsere støpejern, sier Johansen.

60 ansatte ved støperiet i Fredrikstad er permittert på ubestemt tid. Foto: Tomas Berger / NRK

Sviktende salg

Fredriksstad Blad omtalte saken først.

I permitteringsvarselet, som avisen har fått tilgang til, kommer det frem at også enkelte ansatte på lageret vil bli rammet.

– Grunnet nedgang i salg og oppbygging av lager er bedriften og de tillitsvalgte enige om at det er saklig grunnlag for permitteringer, står det i varselet, som avisen siterer.

Les også Jøtul flytter deler av produksjonen til Polen – 100 ansatte mister jobben i Fredrikstad

Administrerende direktør i Jøtul Nils Agnar Brunborg bekrefter at 60 ansatte i Fredrikstad vil bli permittert som følge av lavere etterspørsel.

– Vi stopper produksjonen nå før jul, og kommer til å holde stengt utover i januar. Så vil vi fortløpende se hvordan situasjonen er, og når vi skal starte opp igjen.

Deler av produksjonen foregår i Polen og USA. Også der har Jøtul tatt grep.

– Vi har redusert antall ansatte gjennom høsten. Der er det rene oppsigelser. Det kommer av at man ikke har de samme arbeidslivsreglene når det gjelder permittering i de landene som vi har i Norge, sier Brunborg.

Administrerende direktør Nils Agnar Brunborg. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Skal starte opp igjen

Klubbleder Anette Johansen sier at høstens sviktende salg gjorde at permitteringsvarslene ikke kom overraskende på.

Hun hadde likevel et håp om at de skulle unngå å permittere alle 100 prosent. Torsdag vil det bli avholdt et klubbmøte for de ansatte.

– Jeg vil være tilgjengelig for medlemmene mine, og ha klubbkontoret åpent for dem, sier Johansen.

Produksjonen i Fredrikstad kommer til å bli startet opp igjen, forsikrer administrerende direktør Nils Agnar Brunborg.

Når det skjer, er foreløpig usikkert.

– Både fabrikkene i Polen og USA får sine deler fra Fredrikstad. Vi skal starte opp igjen når vi har fått redusert lagrene våre og salget forhåpentligvis starter å ta seg opp igjen.