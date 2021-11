– Vi har leilighet i Spania og reiste ofte fra Rygge da det var åpnet. Det er en stor skam at den ligger ubrukt.

Audhild Marie Bjørck fra Halden er klar i sin tale. Hun var blant over 300 personer som fredag samlet seg utenfor den stengte flyplassen i Østfold.

Det er Facebook-gruppen «Vi som ønsker Rygge flyplass gjenåpnet» som står bak aksjonen. Gruppen ble opprettet i september og fikk på kort tid over 50.000 medlemmer.

De har ett felles mål: Åpne flyplassen på nytt. Et mål som får stor støtte av stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

– Denne flyplassen må åpnes igjen, det er en selvfølge. Jeg gir meg ikke i denne kampen, og jeg blir glad for å se hvor mange jeg har med meg, sier han til NRK.

Østfoldingene møtte opp med kofferter og norske flagg for å fortelle politikerne at de vil ha flyplassen i det tidligere fylket gjenåpnet. Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Nå eller aldri

Moss lufthavn Rygge ble åpnet i 2008 og var i flere år Ryanairs base i Norge, med over 1,8 millioner reisende på det meste.

Men da flypassasjeravgiften ble innført i 2016, valgte lavprisselskapet å forlate flyplassen. Over 500 personer mistet jobbene sine da flyplassen stengte.

– Det er nå eller aldri. Alle argumenter er brukt opp, denne gangen må vi bare lykkes. Vi er klare for å ta av, sier Helge Hammeren.

Flyplassen i Østfold er viktig for både Frode Skjennem (t.v.) og Helge Hammeren. Foto: Petter Larsson/NRK

Han får støtte av kameraten Frode Skjennem.

– Over 50.000 personer har engasjert seg. Flyplassen er ønsket av en stor del av Østfold, Søndre Akershus og Bohuslän. Som en avlastning til en tredje rullebane på Gardermoen, så er det mye å hente ved å låse opp døra her, sier han.

Moss lufthavn Rygge Ekspandér faktaboks Privat lufthavn på grensen mellom Rygge og Råde i Østfold, omtrent 10 kilometer sørøst for Moss sentrum.

Den sivile lufthavnen åpnet i 2008.

Det private selskapet Rygge sivile lufthavn AS drev flyplassen frem til november 2016 og hadde Olav Thon og Orkla som hovedeiere.

Moss lufthavn Rygge var Ryanairs base i Norge fra 2010 til 2016.

Flyplassen ble nedlagt 29. oktober 2016 som føgle av at Ryanair la ned sin base etter innføringen av flypassasjeravgiften.

Over 500 ansatte mistet jobbene sine.

På det meste fløy over 1,8 millioner passasjerer fra Rygge.

Selskapet Jotunfjell Partners kjøpte eierselskapet Rygge Sivile Lufthavn i april og jobber for gjenåpning av flyplassen.

Skal vurdere gjenåpning

Det er en mulighet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har sagt at regjeringen vil vurdere. De jobber nå med å sette ned et utvalg for å se på kapasiteten ved Norges hovedflyplass.

«Jeg vil vurdere spørsmålet, om Rygge som avlastningsflyplass for Gardermoen, bør være en del av mandatet til dette utvalget», sa Nygård til Stortinget i november.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) fra Moss holdt appell under markeringen. Foto: Odd Skjerdal/NRK

Men Erlend Wiborg (Frp) mener den løsningen vil komme for sent.

– Det er aktuelt først i 2035. Jeg vil ha en flyplass i Østfold allerede i 2022 eller 2023. Alt tyder på at det er mulig. Men da må vi få stanset regjeringens planer om å gjeninnføre flypassasjeravgift og bygge ned taxfree-næringen, sier han.

Det pågår samtidig en prosess for å selge flyplassen. DNB Næringsmegling bekreftet i oktober at det har kommet flere seriøse aktører på banen.

– Vi tror at salgsprosessen kan finne en løsning før året er omme, sier Hans-Christian Birkedal i DNB Næringsliv.