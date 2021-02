– Den første personen ble funnet like etter klokken 15 i dag. Vedkommende ble funnet i leteområdet som vi nå har prioritert i noen dager. Det opplyser Mari Stoltenberg som har ledet dagens arbeid i skredgropa.

Noen timer senere ble det funnet enda en omkommet i det samme området.

– Måten vi har søkt på nå er samvirket mellom gravemaskinførerne fra NVE. Politiet, både med mannskap og med politihunder, og håndkraft fra brannvesenet på Romerike.

Videre opplyser Stoltenberg at det var markeringer fra politihunder som gjorde at letemannskapene fortsatte å lete i området der funnene ble gjort.

– De omkomne ble funnet ble funnet på to meters dyp i leira, sier Stoltenberg.

Søket er nå avsluttet for kvelden, og de omkomme er nå transportert ut av området for obduksjon og identifiseringsarbeid. De savnedes pårørende er informert om funnet.

Politiet har foreløpig ingen flere opplysninger om identitet på de døde. Dette blir avklart tidligst i løpet av onsdag.

Det ble cirka klokken 15 og 17 gjort funn av to døde personer i skredgropa i Gjerdrum. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen

– Jeg står her med blandete følelser, men uttrykker takknemlighet og lettelse over at dette arbeidet har gitt resultater. Vi er veldig takknemlig for jobben som har blitt gjort, sier ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen.

– Det er viktig for de pårørende og for alle oss andre i bygda at det er to stykker nå som har blitt gjort rede for. Det er vi veldig takknemlige for.

I slutten av januar ble søket etter de siste savnede etter leirskredet gjenopptatt.

To nye søkeområder har blitt prioritert. Dette er de samme områdene som det har blitt søkt i tidligere, men denne gangen har det blitt brukt gravemaskiner.

Krevde ti liv

Ti personer mistet livet da det store kvikkleireskredet på Ask gikk natt til 30. desember. Fra første til tredje nyttårsdag ble sju av dem funnet og hentet ut.

Først var det håp om at noen av de siste savnede kunne ha overlevd i luftlommer i bygningsmassen. Men 5. januar gikk søket over i en ny fase.

Nå søkes det ikke lenger etter overlevende, men antatt omkomne.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt forteller at de ikke lenger søker etter overlevende etter skredet i Gjerdrum.

– Det er en emosjonelt veldig tung beslutning. Men det er likevel riktig og logisk å gå over til en annen fase nå, sa politimester Ida Melbo Øystese.

En person er fortsatt savnet etter kvikkleireskredet.