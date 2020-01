Siden 2013 har Halden fengsel hvert år tilbudt seks innsatte dømt for drap, vold og narkotikaforbrytelser å leve som kristne munker i 21 dager.

Opplegget kalles ignatiansk retreat og går ut på at de innsatte er tause i 500 timer og tenker over livene sine – kun avbrutt av en daglig veiledning med fengselspresten. Retreaten arrangeres i samarbeid med Frelsesarmeen og Den norske kirke, men er åpen for alle – uansett livssyn.

30 innsatte har vært med siden starten. Seks har siden sonet ferdig dommen. Ingen har havnet i fengsel igjen.

Nå ønsker fengselet å utvide virksomheten til innsatte fra hele landet.

NRK fulgte «Besim» under retreaten i fjor. – Dette er det beste som har hendt meg i fengselet, sa han den gang. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Vil lage kloster

I et brev til Kriminalomsorgen søker de om å få gjøre om en avdeling til et permanent kloster. Det innebærer at det vil stå framme et alter og henge ikoner på veggene hele året, og at cellene vil gjøres «mykere» med puter, lamper og teppe på gulvet.

Tanken er at innsatte fra fengsler i hele Norge skal kunne søke om å få delta på retreat i kloster-avdelingen.

– Nesten alle sier at de har stort utbytte av det. De som deltar er seriøse folk som ønsker å gjøre noe med livene sine. I retreaten får de tiden og stillheten de trenger til å høre sine egne tanker, sier fengselsprest Marit Skartveit i Frelsesarmeen.

Fengselsprestene Jo Inge Bolstad og Marit Skartveit gjør klar puter til retreaten i Halden fengsel. Nå ønsker prestene at avdelingen skal bli et kloster på heltid. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Ideen er hentet fra Kumla fengsel, Sveriges største og sikreste fengsel, som startet med retreat i 2001. Opplegget ble grundig evaluert av den statlige etaten Kriminalvården for første gang i 2016. Anbefalingen var klar: Dette må vi fortsette med.

Nå er det ventelister fra hele Sverige for å delta på Kumla.

– Vi tenker at vi kan få til noe av det samme her, sier Skartveit.

– Mer enn et diplom

En av dem som håper at det blir et permanent kloster i Halden, er «Tormod». I fjor fulgte NRK ham da han deltok på sin første retreat.

– Jeg vil absolutt anbefale det. Men du må være villig til å gå inn i stillheten, og det kan være en utfordring for de som er glad i å prate, sier han.

«Tormod» fikk mer ut av retreat enn voldsmestringsprogrammene han har vært med på. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– For mange virker det rart at kriminelle blir bedre borgere etter tre-fire uker i stillhet. Hvordan forklarer du det?

– Når du sitter fengslet for vold, som jeg gjør, vil de at du skal ta et fire ukers voldsprogram. Da møter du opp to ganger i uka og så får du et diplom. Da fikk jeg mye mer ut av retreaten. Der satt jeg hver dag, 24 timer i døgnet og reflekterte over hva som var rett og galt og hvilken vei jeg skulle gå videre, sier «Tormod».

Klem hver morgen

Tidligere doktorgradsstipendiat Vegard Holm ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo har forsket på langtidsvirkningene av fengselsretreat. Han svarte «ja» på at han hadde sett de innsatte endre seg da NRK intervjuet ham i 2018.

– Det fører til åpenhet, kjærlighet og et omsorgsfullt fellesskap der man gir hverandre en klem hver morgen, sier Holm.