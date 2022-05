Gjenopptar hormonbehandling for transpersoner

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo får starte opp igjen med hormonbehandling av nye pasienter med kjønnsinkongruens over 18 år.

Avklaringa kom på et møte hos Helsedirektoratet i dag.

– Dette møtet var så oppklarende at vi uten forsinkelser gjenopptar oppstart av hormonbehandling for de over 18 år, sier bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka.

Helsestasjonen informerte 21. april at de hadde fått beskjed om å stoppe hormonbehandling. Senere ble det avklart at det gjaldt 50 personene som sto på venteliste for behandling, 12 av dem under 18 år.

Stasjonen drives av Oslo kommune og har ifølge kommunen selv spesialkompetanse på trans, kjønnsidentitet og seksualitet.