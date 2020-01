Gjellestadskipet er trolig fra tidlig vikingtid

– Den ytterste centimeteren av kjølen er ganske myk, men kommer man lenger inn er det veldig godt bevart. Men man ser det er et pågående angrep av sopp. Soppangrepet er veldig ødeleggende, sier arkeolog Jan Bill.

Det var han som grov på jordet i Halden i september i fjor, og som skar ut en prøve fra kjølen. De siste månedene har han jobbet med å datere funnet. Fredag ble resultatet presentert i Oslo for blant annet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Arkeologen kunne fortelle at soppangrepet er alvorlig, og at gjødsel på jordet der skipet ligger begravd gjør at soppen vokser fortere.

– Prøvene våre er fra kjølen, som ligger langt nede. Det betyr at vi har tatt det beste, der hvor bevaringsbetingelsene er best. Der er nedbrytningen ganske omfattende, sier han.

Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrud studerer en bit av kjølen fra Gjellestadskipet da den ble gravd opp i september i fjor. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Fra tidlig vikingtid

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud fortalte om jobben som er gjort med å datere funnet.

– Vi ser hvordan årringene svarer mot andre kjente trær. Resultatet kommer ut i en kurve og svarer til vekstmønsteret til eik i perioden 603 til 724, sier Rødsrud.

Konklusjonene er dermed at skipet mest sannsynlig stammer fra første del av vikingtiden.

På området ved skipet er det også funnet spor etter bosettinger. Undersøkelsene viser at det har bodd folk her over en lang periode, men at det virker å være spesielt mange funn fra folkevandringstiden på 400-500-tallet.

Sammenlikner med andre skipsfunn

Det er tidligere gravd frem tre vikingskip her i landet. Det siste var Osebergskipet ved Tønsberg, som ble funnet for over 100 år siden.

Bill synes det foreløpig er vanskelig å si eksakt hvor viktig funnet av Gjellestadskipet er, men sier det er flere klare likhetstrekk mellom dette og tidligere vikingskipsfunn.

– Det ligner veldig mye i måten den er gravd ned på, størrelsen på haugen og størrelsen på fartøyet. Det minner mye om de andre store skipsgravene. Det er ingen tvil om at vi må tenke dette inn i samme kategori. Dette ligner mye på Borreskipsgraven, som også er et vikingskip som er satt inn på et eldre monumentalt gravlandskap, sier Bill.

– Oseberg var fullt med tregjenstander, det samme gjaldt Gokstad, begge hadde gravkammer. Det må vi også forvente at Gjellestadskipet har, sier han.

De første undersøkelsene av tilstanden til skipet som ble funnet på Gjellestad utenfor Halden er nå ferdige og presenteres for klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Du trenger javascript for å se video.

Kollega Rødsrud ser dessuten spor til andre deler av landet, og mener derfor dette er viktig for hele Norges historie.

– Vi har sammenlignet med prøver fra en småbåt fra Gokstad-funnet og fra Oseberg-funnet. Disse ble bygget på Vestlandet. Indikasjonen er at også Gjellestadskipet har en tydelig forbindelse til Vestlandet, sier han.

Vil grave opp skipet

Riksantikvaren anbefaler å grave opp skipet fordi forfallet går fort der det ligger nå. Det er også et budskap som har nådd frem til statsråd Ola Elvestuen.

– Det er både veldig spennende og en alvorlig situasjon med de soppangrepene. Når Riksantikvaren anbefaler utgraving, så må vi gjøre det. Da er det ikke et spørsmål om, men det handler om hvordan vi skal få det på plass, sier han.

Funnet med georadar

Skipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018.

Ved hjelp av elektromagnetiske signaler kunne forskerne se omrisset av et skip, uten å ta et eneste spadetak. Sporene av vikingskipet ble funnet rundt en halvmeter under bakken.

Det unike funnet ble omtalt i medier verdier rundt.

5. september i fjor fant arkeologene hel ved i jordet. Det ble brukt en sag for å hente opp en bit av kjølen. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

I september i fjor ble deler av kjølen på skipet gravd frem. Det ble tidlig klart at kjølen er av type arkeologene ikke kjenner fra før.

En del av kjølen ble sagd løs og det er denne som er brukt til å aldersbestemme skipet.

Restene av skipet ligger fremdeles nedgravd i jordet i Halden.