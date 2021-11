En mann i 50-årene er fløyet til Ullevål sykehus etter å ha gått gjennom isen i området ved Knutehytta i Kongsberg.

Nødetatene rykket ut til området etter melding om at en person ropte om hjelp. De første meldingene gikk på at det var mulig at en person hadde gått gjennom isen.

Ifølge politiet er det en mann i 50-årene fra Vestfold som gikk gjennom isen. Mannen ble fløyet til sykehus av redningshelikopteret.

Politiet melder at de pårørende er varslet om ulykken.

Ulykken skjedde på isen på Jakobs Dam. Vannet ligger i nærheten av Knutehytta utenfor Kongsberg. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Like før klokka halv ett meldte Sør-Øst politidistrikt at dykkere fra brannvesenet hadde hentet en person opp fra vannet og at de jobbet med gjenoppliving på stedet.

Både redningshelikopter og luftambulanse ble sendt til Kongsberg.