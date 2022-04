– Den store frykten er rett og slett at eiendommene her skal rase ut i elva. Historisk sett er dette et område med mye ras, utglidninger og utrygg grunn.

Ronny Kleverud er én av mange engstelige boligeiere langs elva på Åssiden i Drammen. Et område hvor det er planlagt å bygge nærmere 1.000 leiligheter.

Naboene frykter at en stor utbygging på den gamle travbanen skal føre til et kvikkleireskred som tar med seg hus, slik som på Gjerdrum i 2020.

De presiserer at de ikke er imot utbygging.

– Vi er ikke en aksjonsgruppe. Vi er en arbeidsgruppe for bedre forhold, sier Erik Eriksen.

Beboere på Åssiden, fra venstre: Tore Fridheim, Trygve Hansen, Trond Waksvik, Ronny Kleverud og Erik Eriksen. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Vi har gravd på eiendommene opp gjennom årene. Senest i høst stod jeg med leire opp til skuldrene da det gikk hull på vannledningen inn til huset mitt, understreker Kleverud.

1.000 leiligheter i lavblokker. Idrettsanlegg. Grønne parkområder.

Det er planen for den gamle travbanen i Drammen bli. Men ekspertundersøkelsene til nå dokumenterer usikre forhold.

Det er kvikkleire i grunnen og forhold som krever omfattende sikring før bygging. Det viser undersøkelser som både utbygger Buskerud Trav Eiendom og Drammen kommune har fått utført.

Den gamle travbanen skal revitaliseres. Her skal det bli boliger og grøntarealer. Foto: Mattis Asplin / Mattis Asplin

Øker skredfaren

– Som geolog, forstår du naboenes frykt for storutbygging bare et steinkast unna?

– Definitivt, svarer geolog Halfdan Carstens og fortsetter:

– I grunnen er det mye leire, det viser tekniske undersøkelser. Når det bygges på slik leire, blir det gjort belastninger, som øker faren for skred betydelig. Det viser historien.

Geolog Halfdan Carstens er svært skeptisk til byggeplanen på Åssiden i Drammen. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Torsdag arrangerer NGI et seminar hvor fagfolk skal diskutere «kvikkleirefare og læringspunkter etter Gjerdrumulykken».

I panelet sitter Carstens.

– Når menneskene gjør inngrep, øker sjansen for leirskred. Historien viser at de tiltakene vi gjør, ikke er gode nok. Ellers ville det ikke ha skjedd, kommenterer han.

Omfattende sikringsarbeid

Utbygger Buskerud Trav Eiendom ved daglig leder Mattis Asplin sier imidlertid at utbygging ikke skal gå på bekostning av sikkerhet.

Mattis Asplin er daglig leder hos Buskerud Trav Eiendom. Han sier at de skal gjøre stabiliserende tiltak før utbyggingen starter. Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Som ellers i Drammen, er det vanskelige grunnforhold her. Det som er om å gjøre, er å stabilisere massene. Det er det gode teknikker på i dag.

Pæler i kalksementering skal sikre grunnen. Dette skal skje i to parallelle løp.

– Vi bygger jo på de vurderingene som er gjort av faginstanser som Rambøll, Multiconsult, NVE og Drammen kommune. På den måten sikres området her og ikke minst sikres bomiljøene på nedsiden av Buskerudveien på en bedre måte enn det de er i dag, sier Asplin.

Vil alltid være en risiko for skred

At både utbygger og kommunen sier at det skal igangsettes stabiliserende tiltak og dertil gjøre grunnen tryggere, beroliger ikke geolog Halfdan Carstens.

– De sa presis det samme på Gjerdrum. De som bosatte seg der følte seg trygge. Ingen ga dem en advarsel om at dette kunne skje. Det skjedde.

Det er bygget flere hus langs elva i Drammen, et område hvor det har vært hyppige skred opp gjennom årene. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Så uansett hva man gjør med grunnen vil det alltid være en risiko fordi grunnen her er som den er?

– Ja. Jeg tror det er en risiko. Jeg personlig hadde aldri turt å bosette meg i et slikt område som her, konkluderer Carstens.

Han kommer med en oppfordring til utbyggere i Drammen:

– Man må tenke fullstendig annerledes når det gjelder bebyggelse i Drammen. Man må benytte fjellsidene. Ikke disse leirområdene.

– Hører politikerne på geologene eller stoler de på geoteknikerne?

– Slik det er i dag er det kun geoteknikere som blir spurt. Geologer blir kun hørt hvis de skriver i avisen.

Områdene langs Drammenselva egner seg ikke til tung boligbygging, sier geologen. «Bruk heller fjellsidene». Foto: Mattis Asplin / Mattis Asplin

Må tenke nytt

Beboere i hele Norge har samlet seg og sendt brev til olje- og energiminister Terje Aasland. De er svært bekymret for planlagte utbygginger på kvikkleire.

«Ikke minst vekker det uro», skriver de, «at geoteknikere alene står for utredning av områdene».

Lars Andresen, administrerende direktør i Norges Geotekniske Institutt. Foto: NRK

De viser til Gjerdrumutvalget som i sin rapport har påpekt «feil og mangler ved geoteknisk metode når det gjelder faresoner og sideveise skred»

– Det er én forskjell på Drammen travbane og Gjerdrum: Her blir alle gjort oppmerksomme på farene på forhånd, sier beboer på Åssiden, Erik Eriksen.

Umiddelbart etter Gjerdrumrapporten innrømmer Lars Andresen, adm.dir. ved Norges Geotekniske Institutt at det nå er «behov for å gå gjennom soneinndelingene og metodikken som benyttes for inndeling på nytt».

Saken om utbyggingen på den gamle travbanen i Drammen kommer etter planen opp i formannskapet 20. april.