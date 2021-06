Føreren av personbilen skal være en mann i 30-årene fra Østfold.

Politiet anslår at han satt fastklemt i bilen i mellom 30–40 minutter før han ble fraktet videre i ambulanse til luftambulansen.

Høy fart

– Vi vet at bussen har kommet fra bysiden og personbilen har kommet fra Østsiden. Alt tyder på at personbilen har kommet over i motsatt kjørefelt. Vi vet per nå ikke mer om skadeomfanget, annet enn at det er snakk om alvorlig personskade, sier operasjonsleder Gisle Sveen til NRK.

Politiet sier til NRK at et ser ut til har vært høy fart inne i bildet.

–Personbilen skal ha blitt dyttet anslagsvis 30–40 meter fra ulykkespunktet, sier operasjonslederen.

Føreren av bilen var ved bevissthet da han ble fraktet videre til luftambulansen.

Det er personbilen skal ha kommet over i motsatt kjørefelt, skriver politiet på Twitter.

Bilen er totalskadet etter ulykken.

Det skal ikke ha vært andre personer i bussen enn bussjåføren.

Det skal ikke ha vært andre personer enn bussjåføren i bussen på ulykkestidspunktet. Foto: Petter Larsson / NRK

– Det er veldig store skader på en bil, sa operasjonsleder i Politiet Terje Marstad like før første patrulje ankom stedet.

Veien er stengt

Begge kjørefeltene på broen er sperret og vil være stengt i en tid fremover.