Forholdet mellom svensker og nordmenn har blitt dårligere, mener Strömstad-ordfører

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rett over grensen til Sverige, i Strömstad, er det mange som er glade for at grensehandelen gjenopptas.

Blant dem er Olof Gustavsson, som har vært usikker på om han i det hele tatt hadde jobb i perioden grensen har vært stengt. Han er nå i gang med å pakke frysediskene på Maximat på Nordby storsenter igjen.

Olof Gustavsson er er butikkansatt på Nordby storsenter. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Men ordføreren i byen, Kent Hansson (S), tror stengingen av grensen har gitt varige skader på forholdet mellom landene:

– Det har oppstått en slags nasjonalisme som ikke føles helt sunn. Det har blitt en polarisering mellom svensker og nordmenn. Fra begge sider.

– Merker at klimaet har blitt tøffere

Også redaktøren i lokalavisen Strømstads Tidning, Gunilla Håkonsson, har merket denne polariseringen.

Sjefredaktør for Strömstads Tidning, Gunilla Håkansson. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Man merker jo at klimaet har blitt tøffere. Man holder på sin modell og synes at Sverige eller Norge gjorde det rette. Så sammenlikner man og blir irritert på hverandre på en måte som ikke forekom før, sier hun.

Avisa ble selv rammet da de ikke kunne reise til justisminister Mælands pressekonferanse på Svinesund på onsdag - for å slippe karantenehotell.

– Nyhetene er såpass store for oss, og påvirker liv mye mer her. Så jeg synes det er alvorlig at vi hindres i å komme, sier Håkonsson.

MARKERER 75 ÅR: Svinesundbroen fylte 75 år tirsdag 15. juni. Det ble markert med en todelt kake som ble satt sammen på hver sin side av grensen. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Før var Norge og Sverige som ett land

Tirsdag 15. juni fylte Svindesundbroen 75 år. Tidligere ordfører Thor Edquist i Halden arrangerte en markering på broen som har betydd mye for naboskapet.

– Før var Norge og Sverige som ett land. Akkurat nå virket det som om det ikke er noe samarbeid mellom landene i det hele tatt. Ved å være her på grensen så ser man hvor mye som kan løses bare ved å prate sammen, sier han.

Flere personer på norsk og svenske side møtte opp for å synliggjøre fellesskapet. En symbolsk kake ble plassert midt på grenstreken på broen. Den ene delen bakt i Halden, den andre i Strømstad.

Edquist er selv grensependler gjennom mange år, og ser på dagens grenseproblematikk som håpløs.

– Folk er så psykisk utslitte av dette her nå. Mange ser på det nesten som psykisk terror

Tidligere ordfører i Halden, Thor Edquist mener mange ser på grenseproblematikken som psykisk terror, og er veldig slitne av å være grensependlere. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Riksdagspolitikeren Kjell-Arne Ottosson (KD) uttrykker liknende følelser:

– For oss som bor i grenseområdene har det ikke vært noen grense. Det er som å trekke en linje tvers gjennom Oslo som folk ikke får passere. Jeg skjønner at de som bor i Bergen og Stockholm ikke forstår, men så tett er integrasjonen.

Ottosson er også bekymret for at tonen mellom nordmenn og svensker vil være annerledes i tiden fremover.

– Det at folk ikke kan besøke gamle, syke og døende – den sosiale delen, det kommer til å sette dype spor, sier han.

Mandag 14. juni meldte politiet om opp mot fem timers ventetid for å komme inn i Norge over Svinesund. Foto: Petter Larsson / NRK

Kaotisk på grensen

Siden fredag har fullvaksinerte nordmenn kunnet reise på tur til Sverige uten å havne i karantene når de kommer hjem.

For å komme inn i Norge må man fremvise koronasertifikat, og fylle ut et innreiseskjema. Omfattende kontroller har ført til lange køer og flere timers ventetid på grensen.

– Politiet bruker mye tid på veiledning til registrering av innreisen. Det fører til lange bilkøer, som igjen fører til at lastebiltrafikken ikke får kjørt inn for å klarere varer, forklarer Edquist.

Håper at Norge finner en bedre løsning

Smittetallene på svensk og norsk side har den siste tiden sunket i takt med at folk vaksineres.

Ordfører Kent Hansson forteller at det til tross for kaoset har blitt en del trafikk over til Strømstad.

– Problemet er når man skal tilbake til Norge. Det har blitt veldig mye kø. Men vi håper og tror at man jobber med å finne en bedre løsning, sier Hansson.

Selv har han ikke vært i Norge på 15 måneder.

– Vi får virkelig håpe vi kan gå tilbake til en mer normalisert tilværelse ganske snart. Jeg har jo slekt og venner på andre siden. Så fort det blir muligheter kommer jeg til å ta meg en tur.