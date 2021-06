Opp til fem timer ventetid på grensa: Må fortsatt hjelpe folk å fylle ut innreiseskjema

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En del av utfordringen er at politiet bruker mye tid på hjelp og veiledning i forhold til registrering av innreisen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.

Ifølge Google Maps står køen en mil inn i Sverige i kveld. Det er opp mot fem timers ventetid for å krysse grensen. Samuelsen sier mange av de som skal over grensen har handlet i Sverige.

Siden fredag har fullvaksinerte nordmenn kunnet reise på tur til Sverige uten å havne i karantene når de kommer hjem. Regjeringen har bestemt at folk må fylle ut et innreiseskjema før de kan komme tilbake til Norge. Man må også fremvise koronasertifikat.

Dette er det mange som ikke har klart og politiet må bistå folk som skal krysse grensen.

– Det skaper lange køer. Politiet blir mindre effektive i forhold til selve innreisen. Hvis folk hadde registrert innreisen hadde ting gått mye smidigere.

Politiet bruker store ressurser på å hjelpe de som ikke har innreisepapirene klare. I helgen fortalte politiet at en god del verken har satt seg inn i reglene eller fylt ut skjemaet.

NRK forklarer Slik blir koronasertifikatet kontrollert ved innreise til Norge Bla videre Hvem får unntak fra innreisekarantene? Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene får unntak fra innreisekarantene fra og med fredag 11. juni kl. 15. Dette gjelder kun dersom de kan dokumentere dette gjennom norsk koronasertifikat. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021. Hvor finner jeg sertifikatet? Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no. Alle som skal reise inn til Norge må sette seg inn i hva sertifikatet viser og hvordan det kontrolleres før de kommer til grensen. Hva gjør jeg før adkomst til grensen? Koronasertifikatet har to kontrollsider: Kontrollside (Norge) og utvidet kontrollside (for innreise).



NB: Kontrollside (Norge) skal ikke brukes ved grensepassering. Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen. Det er denne du skal vise til politiet ved grensepassering. Hvordan foregår kontrollen? Politiet vil scanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside. I scanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke. Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke. Hva slags informasjon får kontrolløren opp? Nedenfor i appen for scanning vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent, og om du har fått en eller to doser. Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test 3 døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år. Må jeg testes ved innreise? Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Testen er gratis. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men får plikt til å ta test senest innen to dager etter ankomst til Norge. Norgesferie eller europaferie? Dette er reglene Forrige kort Neste kort

Skaper problemer for tungtrafikk

At ventetiden blir timelang for å krysse grensen, skaper store utfordringer for lastebiler og tungtrafikk. Fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund, Erik Graarud kaller det en katastrofe.

– Vi har hatt biler som har kommet hit på formiddagen og stått i kø i opptil to timer for å komme over brua. Nå har jeg selv to biler som har stått i kø i tre timer for å komme over og det må jeg si er katastrofe.

KATASTROFE: Fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund, Erik Graarud sier ventetiden er en katastrofe for lastebilsjåfører. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Han forklarer at ventetiden fører til store utfordringer for lastebilsjåførene.

– De har brukt opp kjøre- og hviletiden sin når de endelig kommer til tollen. Så de kommer seg ikke hjem til Fredrikstad og får lagt seg. Det gjør også at de ikke kommer av gårde i morgen til avtalt tid.

Graarud mener det ville vært bedre å skille trafikken, slik at personbiler som har vært over grensen kan komme inn over den gamle brua.

Den gamle brua er foreløpig stengt. Det er bare dagpendlerne og helsearbeidere på vei til jobb som får passere over den gamle Svinesundsbroa. Flere biler måtte snu i helgen da de forsøkte å kjøre over her.

I helgen så både de som tester og politiet en økning i folk som reiser over grensen for å handle. Men det er langt igjen til trafikken er like høy som før pandemien.

