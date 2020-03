Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette vil bidra til å styrke testkapasiteten, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Fredag 13. mars hastegodkjente amerikanske myndigheter en ny test for å kunne påvise koronasmitte. Den nye testen, cobas SARS-CoV-2, kom til Norge onsdag i forrige uke.

Tirsdag tar Oslo universitetssykehus i bruk maskiner som kan analysere testene.

Testkapasiteten dobles

Den nye maskinen, som kun skal brukes til koronatesting, kommer fra St. Olavs hospital i Trondheim.

Der var den nettopp tatt ut av bruk. Den skulle returneres fordi sykehuset hadde skiftet leverandør.

Maskinen kan gi svar på drøyt 1400 tester i døgnet.

I tillegg har OUS en lik maskin fra før. Den brukes blant annet til hiv-testing. Også denne kan nå brukes til koronatester, rundt 600 på ettermiddag, kveld og natt.

– Til sammen vil de to maskinene kunne gi svar på 2000 koronatester når vi kommer i gang med drift døgnet rundt. Det sier Fredrik Müller som er leder ved avdeling for mikrobiologi ved OUS.

Ansatte har stått på

Frem til nå har analyser av tester vært ressurskrevende. Avdelingen mente først at den kunne gi svar på 700 tester i døgnet.

– Ansatte har stått på fra morgen til kveld og vist en imponerende innsats med analysering av opptil 1100 tester daglig, sier Müller.

Han mener dette er i overkant av det de kan klare, siden mye må gjøres manuelt.

Men den siste tiden har de fått inn opptil 1600 tester i døgnet. Da har noen måttet bli liggende til dagen etter. Nå åpner det seg nye muligheter.

– Jeg tror det kan bli krevende å holde oppe både den gamle og den nye rutinen, sier Müller.

Slik er veien til et svar

Når folk blir testet, strykes en pensel i nesen og munnen. Penselen settes så ned i et reagensrør med væske og fraktes til sykehus.

Her blir penselen fjernet og væsken overført til et annet reagensrør av en robot. Deretter havner det i testmaskinen.

Det trykkes på startknappen. Etter tre og en halv til fire timer får man svaret.

Tre maskiner i Norge

Totalt er det tre maskiner av typen cobas 6800 her i landet. OUS har to av dem. Den tredje er nyanskaffet og plassert på sykehuset Ahus i Lørenskog.

Maskinen blir nå montert. Sykehuset kan foreløpig ikke svare på når denne er i drift.

Den siste tiden har sykehusansatte analysert mellom 500 og 1000 prøver i døgnet på Ahus. Også her vil maskinen gi større kapasitet.

Testregimet vurderes

Selv om disse maskinene kan analysere veldig mange tester på en gang, betyr ikke det automatisk at flere blir testet.

– Dette er en brikke i det å få opp kapasiteten for testing. Det øker jo kapasiteten på den delen av testingen. Men testingen er ikke bare avhengig av maskinkapasiteten, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Den er også avhengig av at man har personell til å teste og at man har smittevernutstyr på plass for dem som skal ut å teste og en rekke andre faktorer.

Avdelingsdirektøren i Folkehelseinstituttet sier at de så langt har konsentrert seg om å avdekke smitte hos helsepersonell og sårbare grupper hvor det er aller viktigst å få effektive tiltak. Men hun understreker også:

– Vi gjør fortløpende vurderinger rundt testregimet.

Kamp om testene

Koronatesten cobas SARS-CoV-2 og analysemaskinen cobas 6800 er laget av bioteknologiselskapet Roche.

– Maskinen gjenkjenner arvestoff fra koronaviruset i prøver fra pasienten. Den leter etter to forskjellige områder i arvestoffet til viruset. Hvis det ene området er forandret, vil maskinen kjenne igjen det andre.

Det sier Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

Han kan også forklare det på en enklere måte.

– Hvis du skal lete etter en hånd, kan du kjenne etter både tommel og pekefinger. Hvis du kjenner igjen en tommel, vet du at det er en hånd.

– Kjenner du igjen en pekefinger, vet du at det er en hånd. Så selv om tommelen mangler, vil du vite at det er en hånd fordi du vil kjenne igjen pekefingeren.

Roche Diagnostics Norge opplyser at det er stor interesse for de nye testene og analysemaskinene over hele verden.

Men de understreker at dette bare er en av mange testformer og at det er summen totalt som har betydning.

Roche Diagnostics Norge kan ikke svare hvor mange koronatester av denne nye typen som har kommet hit til landet.

Testen består av et reagensrør med kjemiske stoffer som avslører om den testede er smittet av koronaviruset SARS-CoV-2.

Det blir en kamp for å skaffe nok av disse fremover.

– Utfordringen er at alle land ønsker dette samtidig. Vi jobber med å få flest mulig tester til Norge, sier Thorbjørn Halvorsen.

Fürst har ledig kapasitet

Det private laboratoriet Fürst gjennomfører koronatester for legekontorer, legevakter og sykehjem over hele landet.

Laboratoriet har mulighet til å kjøre 2.500 Corona-tester i døgnet. Kapasiteten er opparbeidet den siste tiden.

Fürst har hatt ekstra intern opplæring. De har også investert i nye metoder som gir en bredere tilgang på kjemiske stoffer (reagenser), som trengs for å få svar på koronatester. De kan jobbe tre skift 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

Men dagens kapasitet blir ikke utnyttet fullt ut. Rekorden hittil på antall tester på et døgn er 610.

– Dette skyldes retningslinjene for hvem som skal testes, samt at mange legekontor har redusert kapasitet grunnet karantene og sykdom, sier administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad.

Er du kritisk til retningslinjene?

– Overhodet ikke.

Selv om Fürst i dag har nok reagenser til å kjøre analyser, kan det bli en mangel på dette fremover. Reagensene produseres i utlandet.

– I tillegg har det blitt meldt fra at det er mangel på prøvetakingsutstyr ute i helsetjenesten nå.

– Vi vet ikke hvordan leveransene blir fremover, men vi har bra med prøvetakingsutstyr som vi sender ut til legekontorene etter behov, sier Ebbestad.

