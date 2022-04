Fikk slukket hyttebrann med spade – ber folk vanne taket

– Jeg så hele taket stod i lys lue. Jeg var overbevist om at jeg ville miste hytta.

Alf og Aina Skovli fra Skui i Bærum dro torsdag ettermiddag opp til hytta i Oset hyttefelt på Golsfjellet. Der var planen å tilbringe en rolig påskeferieuke.

Starten på ferien kunne ikke begynt mer dramatisk.

– Det første man gjør er å tenne opp i ovnen, rydde inn og ordne. Etter en halvtime tok jeg bikkja og gikk en runde i nabolaget, forteller Alf Skovli.

Det var under lufteturen han så flammene velte opp. Trolig har en gnist fra pipa landet i det knusktørre gresset og antent torvtaket. Vinden bidro til at flammene bokstavelig talt spredte seg som ild i tørt gress.

Alf Skovli anslå at 60 prosent av hyttetaket ble svidd. Rask innsats fra hytteeieren avverget storbrann. Foto: Privat

Fikk ikke slukket med vannslangen

– Hvilke tanker og følelser fôr gjennom deg da du så det?

– Ja, det er et godt spørsmål. Jeg løp det forteste jeg kunne og fikk sagt fra til kona. Hun hadde ikke merket noe. Og mens jeg løp tenkte at jeg må få ryddet ting ut, flyttet bilen og så videre. Men så får man summet seg litt. Vi skjønte at det brant i gresset, i torvtaket.

Skovli forsøkte å få vann i en vannslange. Men den hadde stått i uthuset i vinter og var følgelig frosset. Umulig å ta i bruk.

– Da klatret jeg opp på taket med en spade, det var det eneste jeg hadde for hånden, og begynte å slå ut ilden.

Han beskriver det som en ganske heftig jobb. Mens han desperat slo i hjel flammene med spaden, gjorde vindkastene sitt til at glefsende ildtunger rundt ham åt videre av taket.

Om Alf Skovli ikke hadde klippet ned gresset i fjor høst, tror han det kunne gått mye verre. Foto: Privat

– Men jeg fikk slukket det. Jeg var livredd for at det skulle begynne å brenne i vindskiver og vannbord. Da hadde det vært dramatisk. Jeg klippet ned gresset på taket i fjor høst. Hadde det vært langt så ... ja. Da tror jeg det hadde gått verre, sier Skovli.

Hyller nødetatene

Umiddelbart da kona, Aina Skovli, skjønte hva som skjedde, ringte hun brannvesenet, forteller Alf. Det samme hadde naboene gjort som så ildhavet.

Alarmen gikk like etter klokken 19 torsdag kveld. Foto: Skjermdump, Twitter

– Naboen kom opp med sin vannslange – som selvfølgelig også var frosset. De hjalp til så godt de kunne. Vi fikk ikke noe dreis på dette med slangene. Om ikke annet så lærte jeg i hvert fall at sånne slanger må stå inne om vinteren, bemerker Alf Skovli.

Han ønsker å berømme beredskapen i Hallingdal.



– Brann, politi og ambulanse var på plass utrolig raskt. Det kom til og med en kar fra e-verket for eventuelt å koble ut strømmen. Ja, de fortjener honnør, takker hytteeieren som legger til:



– Hytta ble bygget i 2018. Alt det tekniske er i skjønneste orden. Men jeg har aldri tenkt tanken at en gnist kan antenne taket.

Brannmannskapene roser hytteeier

Vidar Nerheim er avdelingsleder beredskap i Hallingdal brann- og redningstjeneste. Han var innsatsleder på vakt da alarmen gikk torsdag kveld.

– Hytteeier og nabo har gjort en kjempeinnsats. De hadde slukket innen vi kom frem. Vi drev bare etterslukking og gjorde sjekk, sier Nerheim som igjen roser Skovli for sin formidable innsats.

Vidar Nerheim, avdelingsleder beredskap/innsatsleder i Hallingdal brann- og redningstjeneste, ber folk være på vakt. Foto: Privat

Nerheim sier det er knusktørt mange steder i fjellet.

– Råder du hytteeiere til å vanne torvtaket?

– Ja. Mange hytter ligger tett, og det er veldig tørt og veldig brennbart. Det er lurt å dusje litt og følge med. Dette gjelder også alle de som tar i bruk bålpanner. Vær varsomme. Så tørt som det er nå, så ser vi på dette som en stor risiko.

Advarer andre hytteeiere

Det er påske og det skal gjøres opp ild i de tusener av hytter i vårt langstrakte land. Alf Skovli har på Facebookgrupper som «Venner av Golsfjellet» oppfordret folk om å vanne hyttetakene før det fyres i peisen.

Alf Skovli advarer andre hytteeiere om å vanne taket før det fyres i peisen. Han anslår at 60 til 70 prosent av hyttene i hans felt har lettantennelige torvtak. Foto: Privat

– Vår datter har hytte i samme felt, jeg var nettopp der borte og vannet taket. De kommer i kveld og skal tenne i ovnen selvfølgelig. Jeg har rådet naboene til å gjøre det samme. Det er dramatisk tørt – og med den vinden som er her nå ... ja, det skal bare en liten gnist til.