For noen dager siden ble det funnet en katt på Furuset i Oslo.

«Lasse har gått med halsbånd og fått labben sin inni halsbåndet, noe som har resultert i fryktelige sår. Slik har han gått lenge da sårene er dype og han er ekstremt sulten.»

Slik starter historien om katten «Lasse» på Facebook.

Nå har Dyrebeskyttelsen på Lillestrøm tatt hånd om ham.

Det er de som har kalt ham Lasse.

Lasse er ukastrert, uten ID-merking og hadde halsbånd.

Men i halsbåndet hadde han satt fast den ene labben.

Åpne sår rundt hodet

– Han har åpne sår på nakken, på ryggen, på halsen og under armen. Det er gnagsår rundt hele, sier Siri Lindsveen, styreleder i Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn.

Lasse har store sår etter at han hadde fått en av forlabbene inn gjennom halsbåndet. Foto: Hanna E. M. Caquet / Dyrebeskyttelsen Lillestrøm

Lasse har sannsynligvis gått slik lenge.

– De sårene kommer ikke på en dag. Han var også veldig, veldig sulten og ganske medtatt, sier hun.

Dette er ikke første gang de har sett katter med slike skader. Noen har satt fast labben i halsbåndet eller halsbåndet er blitt sittende fast i et tre. De har også sett katter gående ute med sele som sitter feil.

– Noen av historiene har endt mye verre enn Lasses.

Heller ID-chip enn halsbånd

Dyrebeskyttelsen har klare råd om halsbånd på katter.

– Vi vil absolutt advare mot bruk av halsbånd.

– Spesielt på katter som går ute uten tilsyn mens du er på jobb, eller som er borte noen dager av gangen, sier Lindsveen.

Siri Lindsveen er styreleder i Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn. Foto: Privat

– Da har du ingen kontroll på om det har skjedd noe.

Hun mener at chip er den beste måten å merke en katt på.

– Lettere å se dem med halsbånd

Heller ikke dyrlegene er ukjent med at katter med halsbånd kan sette seg fast.

Men de er ikke konsekvent imot halsbånd på katter.

– Det finnes jo halsbånd som åpner seg eller ryker hvis det kommer for mye belastning, sier Frauke Becher. Hun er kommunikasjonssjef i Den norske veterinærforening.

– Hva med chip eller annen ID-merking, som Dyrebeskyttelsen anbefaler?

– Det er absolutt bra at katter chippes, slik at man kan spore opp eieren hvis man finner en katt, sier hun.

Nylig støttet Veterinærforeningen et forslag fra Venstre om obligatorisk ID-merking av hunder og katter.

Men Becher mener også at halsbånd kan være bra.

Frauke Becher er kommunikasjonssjef i Den norske veterinærforening. Foto: Den norske veterinærforening

– Da er det tydeligere at katten har en eier. Og i høstmørket er det viktig at katter sees når de løper over veien, så et reflekshalsbånd er bra, sier Becher.

Og Lasse, hva med ham?

– Det går nok greit med Lasse. Hvis vi ikke finner eieren, blir han omplassert. I mellomtiden blir han i fosterhjem og blir tatt vare på av ei som er dyrepleier, sier Siri Lindsveen i Dyrebeskyttelsen.