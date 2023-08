Drammensvassdraget fortsetter å stige

Vannet stiger fortsatt i Krøderen, Sperillen, Randsfjorden, Tyrifjorden, Mjøndalen og Mjøsa, skriver Varsom.no i en oppdatering klokka 9 torsdag.

– Flere veier er stengt på grunn av oversvømmelser, flom eller jordskred. Evakuering på grunn av fare for flom eller jordskred har pågått gjennom natten, melder nettstedet.

Varsom.no melder at flomtoppen er nådd ved Eggedal, Hallingdal, Sokna, Etna, Otta, Sjoa, Gudbrandsdalslågen ovenfor Vinstra, nord for Elverum og i Numedalslågen.

– Vannet fra Drammenselva kryper oppover og er årsak til at vi nå er nødt til å stenge E134 mellom Hokksund og Mjøndalen i første omgang, sier Lasse Berge i Statens vegvesen.

Det blir omkjøring via fv. 283. Omkjøringen er skiltet. I tillegg stenges også fylkesvei 2708, Drammensveien i Mjøndalen under jernbanen ved Shell.

En av omkjøringsveiene er fylkesvei 283. Men også her er det fare for at veibanen kan komme til å havne under vann. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Kan stenges på kort varsel

Berge legger til at det er sannsynlig at de også vil stenge E134 helt til Drammen i løpet av det neste døgnet.

Drammen kommune ber innbyggerne være klare for at andre veier kan bli stengt eller få redusert fremkommelighet på kort varsel.

Til sammen er 125 veier i Sør-Norge nå stengt. Flesteparten er fylkesveier.

Statens vegvesen kommer med følgende oppfordring til bilistene:

Veisperringer settes opp for å ivareta trafikantenes sikkerhet. Det er viktig at disse respekteres og at man ikke tar seg forbi og inn på stengt veg.

Vær obs på at aktuelle omkjøringsveier kan ha begrensninger. Mange fylkesveier tåler ikke tyngre kjøretøy. Det er viktig å sjekke eventuelle begrensninger før du kjører.

Situasjonen endrer seg raskt. Søk oppdatert informasjon hvis du må kjøre i de berørte områdene.

Statens vegvesen sier det er sannsynlig at E134 blir stengt helt til Drammen i løpet av dagen.

Jobber med å holde omkjøringsvei åpen

– E134 er stengt i begge retninger mellom Teigen og Steinberg, sier Øistein Eriksen i Viken fylkeskommune til NRK.

Han hjalp i morgentimene Statens vegvesen med å få stengt veien, og bekrefter at begge kjørefeltene står under vann.

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene, der blant annet 283 via Solbergelva er en av omkjøringsveiene for E134.

– Den har vi åpen så lenge som mulig. Det er det igjen ca. en halvmeter opp til veien, og det stiger litt over 3 cm i timen. Så det går noen timer før den er stengt, forteller Eriksen.

Vannet har nådd opp til veibanen på E134. Vannet i drammensvassdraget fortsetter å stige. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Mange eiendommer kan bli berørt

Normal vannstand i elva ved Mjøndalen bru er ca. 1 meter. Torsdag morgen viser NVEs målinger at vannstanden er på over 2,9 meter.

Sten Petter Aamodt er beredskapssjef i Drammen kommune. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Under vårflommen stoppet vannstanden på ca. 2,5 meter, noe som er rett under nivået der det er behov for å sette inn flomsikringstiltak, melder Drammen kommune. Prognosene tyder på at vannstanden kan bli inntil 3,5 meter.

– Alle som bor flomutsatt til bør sikre verdiene sine. Slår det verste scenarioet til, kan vannet stige til 3,5 meter ved Mjøndalen bru. Da vil mange eiendommer bli berørt, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Kollektivselskapet Brakar har torsdag morgen ingen meldinger ute om problemer i trafikken i drammensområdet.

Farevarsel på rødt nivå

Flomfarevarselet for Drammen og Øvre Eiker ble onsdag oppgradert til rødt nivå.

Dette er det høyeste farenivået og betyr at det er en ekstrem situasjon. Det er forventet omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur.

Elisabeth Rui er regionsjef i NVE. Foto: Kate Barth-Nilsen

– Det er forventet at det kan bli ganske mye mer vann enn det er nå, sa regionsjef for sør i NVE, Elisabeth Rui, til NRK på onsdag.

Onsdagens prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viste at flere store innsjøer og vassdrag vil oppleve historisk store vannmengder de neste dagene.

– De viser at vi nå har en veldig krevende situasjon der vi får flere vassdrag som kan nå rekorder i forhold til tidligere, sier Brigt Olav Samdal, avdelingsleder for skred- og vassdragsavdelingen i NVE til NRK.

– Vi oppfatter dette til å være ganske alvorlig. Det er krevende, og vi er usikre på hva slags konsekvenser dette kan gi.

For Drammensvassdraget kan situasjonen bli historisk. NVE frykter det store vassdraget kan flomme ut over sine bredder.

– Drammensvassdraget er et stort vassdrag som er vant til å ha mye vann, og vi risikerer nå å komme på en rekord for Drammensvassdraget, sier Samdal.