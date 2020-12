Dømt til 19 års fengsel for drap på kone og sønn

Den 35 år gamle mannen stod tiltalt for å ha brukt øks og flere kniver for å ta livet av kona i Sarpsborg i romjula 2018.

Ifølge dommen var hun påført over 40 stikk, kutt og hugg. Ekteparets to barn skal ha vært vitne til og prøvd å avverge drapet. Et av barna ble også påført flere kuttskader da han prøvde å bryte inn.

35-åringen dømmes for forsettlig drap på sin kone, grov mishandling av de to barna og uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn.

Den tiltalte kom til Norge som asylsøker i 2014.

Politimann: – Det var mye blod

Det var i romjula for to år siden at flere politipatruljer rykket ut til det rolige nabolaget på Borgenhaugen i Sarpsborg, etter å ha fått melding om en alvorlig hendelse.

Inne i boligen fant politiet en småbarnsmor som var hardt skadet. Hun døde kort tid senere av skadene.

I Sarpsborg tingrett ble mannen dømt til 19 år fengsel. Lagmannsretten opprettholdt dommen. Foto: NRK

I tingretten forklarte en av de første politimennene som kom til åstedet om synet som møtte han.

– Det første som slo meg, var at det var mye blod. Det lå en person under en dyne på soverommet og en øks ved siden av. Det så kaotisk ut, forklarte han.

Den tiltalte mannen ble pågrepet på stedet. Det var bare han, barna og den avdøde i huset.

Lagmannsretten: Tiltalte var tilregnelig

Da saken ble behandlet av Sarpsborg tingrett i mai var det store stridstemaet om mannen var tilregnelig da han drepte kona.

En gruppe rettsmedisinsk sakkyndige mente at mannen var psykotisk da han begikk drapet på kona, mens en annen gruppe sakkyndige mente at han ikke var psykotisk.

I tingretten ble han likevel dømt til 19 års fengsel. Dommen ble anket av tiltalte.

Lagmannsretten har enstemmig kommet frem til at den tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Da drapet skjedde var mannen allerede tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn, som ble funnet død i en badebalje i familiens hjem 16. februar i 2017.

35-åringen må betale omkring en million kroner til hvert av barna i oppreisningserstatning og erstatning for tap av forsørger. I tillegg til 200.000 kroner til hver av avdødes foreldre.