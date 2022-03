Den russiske ambassaden blir liggende ved «Ukrainas plass»

I dag stemte bydelsutvalget i Frogner i Oslo over om de skulle døpe om Drammensveien, der Russlands ambassade ligger.

Utvalget var enstemmig: Veien blir ikke døpt om, men et område i nærheten av ambassaden får navnet «Ukrainas plass».

Fra før har også andre områder i byen slike uformelle navn, blant annet Spikersuppa. Ingen har det som adresse, men navnet står på et skilt eller en plakett.

Den russiske ambassade ligger i Drammensveien.

Plass eller gate?

Fredag ble det foreslått å endre navn på veien der den russiske ambassaden ligger, til Ukrainas gate.

I dag er ambassadens adresse Drammensveien. Veien går mellom Solli plass og Olav Kyrres plass i Frogner bydel og fortsetter videre inn i nabobydelen Ullern.

Det er Miljøpartiet de Grønne som sto bak forslaget som ble behandlet i dag.

Bydelutvalget valgte å gå for en løsning der navnet Drammensveien beholdes, men at området ved krysset der ambassaden ligger, får et skilt med navnet «Ukrainas plass».

Russland bekymret for Danmarks forhold til Norge

Forslaget skjer etter inspirasjon fra Danmark. Der ble det også foreslått å døpe om gaten der den russiske ambassaden ligger til Ukrainagade.

Her uttrykte ambassaden bekymring for forholdet mellom Danmark og Norge dersom det skulle skje. Akkurat nå er adressen nemlig Kristianiagade.

Foto: Skjermdump, 8. mars 2022

– Kristianiagade bærer det tidligere navnet til Norges hovedstad, og symboliserer de historiske båndene og gode forholdene mellom Danmark og Norge, skrev ambassaden på sin Twitterkonto.

Flere byer vurderer navneendring

Danmark er ikke det eneste landet hvor en navneendring blir diskutert.

I Litauens hovedstad Vilnius ønsker ordfører Remigijus Šimašius å døpe om gatenavnet til «Ukrainske helters gate».

Og ifølge Prague Morning diskuteres det i Tsjekkia om gatenavnet ved den russiske ambassaden skal endres til «Ukrainas helter».

I London foreslås det at gaten skal hete «Zelensky Aveny», skriver britiske Evening Standard.

Avisen melder også at det i Albania og Latvia vurderes å endre gatenavnet hvor de russiske ambassadene ligger.