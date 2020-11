Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet møtte natt til lørdag opp i et selskapslokale i Askim i Indre Østfold hvor 26 personer var samlet. Deltakerne var en del av en bridgeklubb. Flere profilerte lokalpolitikere sto på gjestelista.

Lørdag opplyste politiet at alle deltakerne var anmeldt for brudd på smittevernlovgivingen.

Men nå snur de.

– Vi har startet etterforskning, og det er opprettet sak mot arrangøren. Vi vil vurdere i den videre etterforskningen om det er grunnlag også for å opprette sak mot noen av deltakerne, sier politiadvokat Linda Tengesdal.

Rødt nivå i kommunen

Saken har skapt sterke reaksjoner i Indre Østfold på grunn av den uoversiktlig smittesituasjonen. I helgen ble det påvist 14 nye smittetilfeller.

Skolene i Askim har innført rødt nivå og alle fritidsaktiviteter er avlyst. I tillegg har kommunen stengt alle kommunale aktivitetsbygg og idrettsplasser i byen ut uka.

Dette er tiltak som ble innført samme dag som bridgeklubben samlet seg i selskapslokalet.

Tidligere ordfører i Askim, Thor Hals (H), var blant gjestene.

Thor Hals var en av to tidligere Askim-ordførere som deltok på arrangementet fredag kveld. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Jeg skulle selvfølgelig, i ettertidens lys, sett at jeg kanskje ikke deltok på dette arrangementet, sier Hals på telefon til NRK.

Hals mener skolestenging og selskapsmiddag ikke har noe med hverandre å gjøre. Men han skjønner at dette for noen ikke tar seg godt ut.

– Det mest krevende for min del er jo den signaleffekten som noen kanskje vil se i dette. Med tanke på signaleffekten, så burde jeg kanskje ha tenkt meg om to ganger før jeg deltok på selskapet.

Fortsetter etterforskningen

Bridgeklubben mener at arrangementet ikke var en privat samling, men at selskapslokalet var ansvarlig arrangør. Derfor mener de at de ikke brøt noen regler ved å samle mer enn 20 personer.

Deltakerne risikerte bøter på opptil 20.000 kroner.

Ifølge Tengesdal mener politiet at arrangementet var privat og kan sammenlignes med et julebord. Det skulle dermed hatt en begrensning på 20 personer.

– Vi mener at her har de gjort en feiltolkning av regelverket ved at de er en ansvarlig arrangør. Det er ikke det covid-19-forskriften sier.

Selskapslokalet driftes av Askim selskapsmat. De har ikke besvart NRKs henvendelse mandag ettermiddag.