Nødetatene rykket ut til boligblokken like utenfor Halden sentrum rett før klokka 17.30.

– Vi fikk melding om det som skal ha hørtes ut som en eksplosjon og at det kom flammer ut av en leilighet, sier politiets operasjonsleder, Karianne Knudsen, til NRK.

Politiet har fått meldinger om at det skal ha blitt ropt noe som lignet trusler, like før brannen.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene.

– Vi måtte evakuere alle som bodde i blokken og i nærliggende hus. Bakgrunnen for dette var at det ble oppfattet som en eksplosjon. Vi har sett at et vindu som åpenbart har slått ut, sier innsatsleder Arve Hermansen.

Kommunens kriseteam ivaretar de evakuerte.

En person er pågrepet etter brannen i blokka. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Politiets bombegruppe og Delta-troppen er stedet og har undersøkt blokken utenfra. De skal nå ta seg inn for å undersøke om det er eksplosiver i leiligheten og hva som kan ha vært bakgrunnen for brannen.

Naboer hørte smell

NRK har snakket med naboer av blokka. De forteller at politiet kom på døra og ba dem evakuere. Enkelte hørte også et smell under brannen. Det kan komme fra et vindu som smalt under brannen.

Politiet har kontroll på alle beboerne i blokka. Det har ikke blitt rapportert om skadde.

Politiets innsatsleder, Arve Hermansen, forteller at svært mange ringte politiet etter at de hørte noe som lignet en eksposjon. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

En lokal mann i 50-årene ble pågrepet etter å ha blitt sett løpende bort fra stedet. Han hadde noen brannskader da politiet fant ham.

– Denne personen fikk vi raskt kontroll på. Han er pågrepet og vil bli avhørt, sier Hermansen.

Mannen beskrives som en kjenning av politiet.

Har sperret av stort område

Svært mange politipatruljer har rykket ut til stedet. De har sperret av et større område rundt blokka. Politiet er bevæpnet og er kledd i skuddsikre vester og hjelm med visir.

Flere skuelystne har samlet seg utenfor politiets sperringer. Et helikopter sirkulerer over området.