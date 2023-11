Bekymret for tryggheten i Oslo – ber regjeringen om hjelp

En økning i ungdomsvold og gjengkriminalitet bekymrer den nye byrådslederen. Samtidig sier han at politiets ressurser er strukket så langt at han er redd den ryker.

Det var VG som omtalte saken først.

– Oslo er en trygg by, men jeg er bekymret for utviklingen som går i feil retning. Spesielt når politiet sier at resursene ikke strekker til, sier Lae Solberg.

Nå ønsker han hjelp fra regjeringen for å styrke politiet i Oslo.

– Politiet trenger mer ressurser for å jobbe forebyggende blant de unge. Det trengs også ressurser for å bekjempe gjengkriminaliteten, sier den nye byrådslederen.

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg er bekymret for tryggheten til hovedstaden hvis politiet ikke styrkes. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Ikke bærekraftig på sikt

Ifølge Lae Solberg er ikke oslopolitiets ressurssituasjon bærekraftig på sikt.

Han sier at politiet i dag har kontroll, men med økende arbeidsoppgaver er politiet presset.

– Det er fare for at det som skjer i Sverige også kan skje her. Spesielt når det satser mer på politi i Sverige og Danmark, og ikke her.

Regjeringen er nødt til å styrke politiet i Oslo, ifølge byrådslederen.

– Det er flere hundre politifolk som er ferdigutdannet og som ikke har jobb. Derfor må det være en mulighet å ansette flere og styrke politiet i Oslo-regionen.

Enig med Lae Solberg

Til VG sier Lae Solberg at å kutte i politibudsjettene er det samme som å importere organisert kriminalitet.

Det er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad enig i.

– Neste år får politiet 2 milliarder mer enn i år. 500 millioner av dette er friske satsinger, blant annet til prioriterte områder i Oslo, sier Bolstad.

Han sier at den økende arbeidsmengden og prisveksten har ført til økt belastning. Spesielt på Oslo politidistrikt.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Sigve Bolstad er enig at politiet i Oslo må styrkes Foto: Politiets Fellesforbund

– Politiet må håndtere gjengkriminalitet, psykiatri og uroen i verden som har konsekvenser for Norge, legger Bolstad til.

Kraftig økning i ungdomsvold i Oslo

De siste året har det blitt mange flere voldssaker hvor unge står bak.

Forrige uke ble en 15 år gammel gutt skutt på Godlia i Oslo.

En 19 år gammel mann er siktet for drapsforsøk og varetektsfengslet.

En annen tenåringsgutt ble alvorlig skadet i en knivstikking på Grorud.

En 16 år gammel gutt varetektsfengslet. Han er siktet for drapsforsøk.

Dette er bare to av mange saker der unge er involvert.

Det siste året har volden blant unge økt kraftig i Oslo. Det har blant annet ført til mer arbeid for politiet. Foto: Kjartan Rørslett

Tallet på anmeldte voldssaker hvor gjerningspersonene er barn eller ungdom har økt med 74 prosent så langt i år, sammenlignet med i fjor.

– Spesielt der gjerningspersonen er under 15 eller under 18 år. Det er særlig voldssaker og vinningssaker som er den andelen vi ser blant disse, sier Hanne Finanger i Oslopolitiet.