Advarer om mye lyn og styrtregn på Østlandet

Fra tirsdag ettermiddag er det fare for at himmelen blir flerret av lyn over store deler av Østlandet. Uværet kan også føre med seg styrtregn og kraftige vindkast, men vil ikke vare lenge.

– Det skal gå ganske fort forbi, det er kun snakk om tirsdag ettermiddag og kveld, sier vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorolgisk institutt.

Mest rundt Mjøsa

Det er sendt ut et gult farevarsel for lyn og styrtregn. Varselet gjelder for Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. Meteorologen forventer likevel at det er nord for Oslo det kan smelle mest.

– Området rundt Mjøsa virker å være mest utsatt, sier Granan.

Det vil likevel være store forskjeller. Noen steder vil det merkes godt at tordenværet ruller over himmelen, mens andre steder vil det være knapt hørbart.

Fire raske råd

Hvis du er interessert i å følge med på lyn i sanntid, kan du besøke Meteorologisk institutts obervasjonsside for lyn.

Litt usikker på hvordan du skal oppføre deg når det lyner? Her er fire raske råd: