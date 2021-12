«Halloweendrapet»: Retten opphever tvunget psykisk helsevern

Retten har enstemmig opphevet vernet, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen til NRK.

Tiltalte er å anse som frisk, legger retten til grunn. Avgjørelsen betyr mye for den tiltalte, sier Larsen.

– Han har lagt bak seg ti år etter drapet som skjedde da han var psykotisk. Nå trenger han å leve et helt vanlig liv som en vanlig mann. Nå kan han skaffe seg pass, bankkort, han slipper å ha oppfølging på alle mulige måter og kan leve et vanlig liv, se fram til familie og gjøre som vanlige folk gjør, sier Larsen.

Mette Yvonne Larsen er forsvarer for mannen. Foto: Anders Fehn/NRK

Det har ikke lykkes NRK å få tak i statsadvokaten som ønsket at psykisk helsevern skulle opprettholdes. Fristen for å anke har ikke gått ut.

Det var Hallingdølen som omtalte saken først.

– Ikke syk lenger

Avgjørelsen er tatt i Buskerud tingrett i Drammen. Retten bygger på vurderinga til den sakkyndige, overlege og spesialist i psykiatri Terje Tørrisen og vitnebeviset til overlege Thomas Fischer-Vieler.

Drapet skjedde natt til 30. oktober for ti år siden. Tre hallinger var samla i Oslo for å feire Halloween. Andreas Nilstad ble drept med kniv og hemsedølen Marius Løken ble livstruende skadd.

Løken fikk først vite om saken gjennom media.

– Jeg tenker gjerningsmannen vet best selv om det er fare for gjentakelse. Jeg har tillit til systemet og de vurderingene som er blitt gjort. Det har gått lang tid og han har vært i tvungen psykisk helsevern omtrent like lenge som en fengselsstraff reelt ville vært. Det som er kritikkverdig her, er kommunikasjonen ut mot de involverte. Den burde absolutt bli bedre, sier Løken.

Marius Løken ble livstruende skadet. Foto: Runar Henriksen Jørstad

Halloween-drapet Ekspandér faktaboks Natt til søndag 30. oktober 2011 fikk politiet melding om husbråk med personskade i en bygård i Pilestredet på Bislett.

I en leilighet i tredje etasje fant politiet 22 år gamle Andreas Nilstad fra Hemsedal drept.

Hans da 21 år gamle kamerat fra Geilo ble pågrepet av politiet i bakgården med kuttskader. 21-åringen ble siktet for drapet på 22-åringen, og drapsforsøk på en annen kamerat fra Geilo.

Han erkjente å ha drept Andreas Nilstad og skadet kameraten, men erkjente ikke straffskyld.

I september 2013 ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og drapsforsøk.

Noen måneder senere mente behandlingsinstitusjonen at mannen var frisk nok til å kunne løslates.

Begjæringen om oppbud kom sommeren 2014, men den kunne ikke vurderes før ett år etter at dommen var rettskraftig (september).

Påtalemyndigheten gikk imot at den nå 25 år gamle mannen skal slippes fri, derfor ble det opp til retten å avgjøre.

I mars 2015 kom Drammen tingrett til at det fortsatt er nærliggende fare for at 25-åringen skal begå nye alvorlige voldshandlinger, og at det derfor ikke er forsvarlig å slippe ham fri.

2018: Tingretten opprettholder det tvungne psykiske helsevernet.

2021: En enstemmig Buskerud tingrett opphevet det tvungne psykiske helsevernet før jul.

Straffesaken gikk i Oslo tingrett i 2013. Påtalemakta krevde fengsel i 16 år, men retten kom fram til at gjerningsmannen ikke var strafferettslig tilregnelig. Han ble derfor dømt til overføring til tvunget psykisk helsevern.

Alt året etter framsatte Vestre Viken et krav om at det tvungne psykiske helsevernet skulle opphøre.

– Han ble dømt til tvunget vern så lenge han var syk, men han er ikke syk lenger. Det er mange år siden han var det, og nå er det på tide at han får leve et vanlig liv, sier Larsen.

22 år gamle Andreas Nilstad ble drept natt til søndag 30. oktober 2011 i Pilestredet 70 i Oslo. Foto: Kirsti Haga Honningsøy

Blir ikke medisinert

Larsen forteller at mannen nå har jobb, kontakt med familien og lever et vanlig liv med venner. Han har siden 2014 fulgt et behandlingsopplegg som er etablert av Vestre Viken helseforetak.

– Det er klart at dette har vært en belastning for han, han har ikke kunnet håndtert livet sitt på vanlig måte, sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen.

To ganger tidligere har dommen om tvunget psykisk helsevern vært oppe til vurdering. Men både i 2015 og 2018 avgjorde retten at det tvungne vernet skulle fortsette.

Han har tidligere stilt seg åpen til å forlenge vernet fordi han tenkte at folk ville reagere på at han ikke var under vern.

– Nå har en erfaren rettspsykiater klart sagt at det ikke er noe fare for tilbakefall eller misbruk av rus, sier Larsen.