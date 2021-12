350 avvist på Svinesund: Svensk politi setter inn flere ressurser på grensa

– Det ble en del kontroller på grensen, sier pressetalsperson Christer Fuxborg for svensk politi i region vest.

Nå må alle utenlandske statsborgere over 12 år teste negativt for covid-19 før innreise til Sverige.

Det gjelder selv om du er fullvaksinert. Men det er likevel mange som ikke har fått med seg de nye innreisereglene.

– Vi måtte avvise og snu rundt 350 personer fordi de ikke hadde papirene i orden inn i Sverige. Vi kjørte de tilbake til Norge, sier Fuxborg til NRK.

– Er du overrasket over tallet?

– Det ble flere enn vi hadde forventet. Vi hadde tatt høyde for et visst antall kontroller, men det kom jo busser med reisende uten gyldig dokument. Det ble merarbeid på oss, sier pressetalspersonen.

Nå tar svensk politi grep og øker bemanningen.

– Vi vil ikke være flaskehals, og vil heller gjøre dette så smidig som mulig, sier Fuxborg.

De har måttet snu og kjøre hjem igjen da de ikke har kunnet vise frem en fersk koronatest. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Antar at folk sniker til seg test

– Flere som blir avvist i Sverige, tror de kan komme til oss for å teste seg. Det gir oss en del utfordringer, sier leder ved testsenteret på Svinesund, Jostein Stø.

I håp om å få tak i negativt test har flere kjørt direkte til testsenteret på norsk side i håp om å få ordnet testen der.

– Reglene er slik at vi har den kapasiteten vi har til å teste de som kommer til Norge. Så er det i grunn svenske myndigheter som skulle tatt ansvar for hvordan folk skal komme inn i Sverige, sier Stø.

Testene som godkjennes for innreise er enten antigentest eller PCR/NAAT-test. Det gjelder for dem som er 12 år eller eldre. Testen skal ikke være eldre enn 48 timer.

Leder ved testsenter på Svinesund oppfordre folk til å ikke snike til seg test ved senteret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg regner med at folk helt sikkert sniker seg til test. Det er sikkert noen som lykkes også.

Stø understreker at testsenteret tar tester av personer som reiser inn til Norge.

Han oppfordrer folk til å unngå å kjøre innom testsenteret i håp om å komme inn i Sverige.

– Dersom noen har klart å lure seg inn på testsenteret får de ikke noen annen dokumentasjon enn den som kommer på Helse-Norge, og den kommer ikke alltid kjapt. Så det vil fungere dårlig å forsøke.

112 tester positivt på grensa

Forrige uke ble nær 20.000 personer testet ved grenseovergangene Svinesund og Ørje. Totalt 112 testet positivt. Det viser nye tall fra Pandemirådet i Østfold.

Pandemirådet bekymret for de trafikale problemene som følge av manglende tilbud om reisetesting, særlig på de store grenseovergangene til Sverige.

Det begrunnes med at reisetesting blant annet rammer norske studenter som skal tilbake til Sverige, turister fra øvrige Europa som skal reise gjennom Sverige, og at det kan medføre økt reisetid for grensependlere på grunn av kø på grensen.

Pandemirådet er også bekymret for Sveriges krav om at test ikke skal være eldre enn 48 timer, samt kravet til dokumentasjon på dette inn til Sverige.