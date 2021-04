– Jeg så at leppene hennes var blitt blå. Da ble jeg bekymret og ringte ambulansen, forklarte den tiltalte 27-åringen i retten.

Mannen forteller om minuttene før hans 15 år gamle kjæreste ble bekreftet død inne på hotellrommet han bodde på i Sarpsborg sentrum.

Der hadde de to brukt flere ulike narkotiske stoffer. Ifølge politiet kan hun ha blitt liggende bevisstløs i rundt ett døgn før hun døde.

Politiadvokat John Skarpeid ba retten om å dømme mannen til ett år og ti måneder i fengsel. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er et barn som har mistet livet på grunn av overdose. Kunne livet til dette barnet vært reddet hvis han hadde gjort noe annerledes? spurte politiadvokat John Skarpeid.

Mandag og tirsdag gikk rettssaken mot mannen i Søndre Østfold tingrett.

Skarpeid ba retten dømme mannen til fengsel i ett år og ti måneder, blant annet for å ha etterlatt jenta i hjelpeløs tilstand.

Spurte om råd fra kamerat

27-åringen ringte selv etter ambulanse fordi han var bekymret for jenta. I over 10 minutter forsøkte han å gjenopplive 15-åringen mens han snakket med AMK.

I løpet av samtalen fikk han beskjed om at hun var død.

– Alt raste da jeg fikk høre det. Jeg var helt fra meg, fortalte han.

Det sentrale i saken er hva som skjedde i timene før dødsfallet. Kvelden før jenta ble funnet død, var 27-åringen bekymret for henne.

Han ringte derfor flere personer for å få råd. Både hans egen mor og hjelpetelefonen til Giftinformasjonen ba han om å kontakte lege.

Politiadvokat Skarpeid er klar på at mannen burde ha skaffet jenta hjelp allerede da.

– Han var klar over at han unnlot å hjelpe en person som var i livsfare. Et liv kunne muligens vært reddet hvis han hadde opptrådt annerledes, sa han.

Dette skjedde i dagene før dødsfallet 20. august 2020 ble en 15 år gammel jente funnet død på et hotellrom i Sarpsborg sentrum. Jenta hadde vært alene på hotellet sammen med sin da 26 år gamle kjæreste i over ett døgn. Ankom hotellet Den tiltalte 27-åringen og den 15 år gamle jenta ankom Sarpsborg på kvelden etter å ha tatt bussen fra Oslo. De hadde vært i Oslo sammen og den tiltalte mannen hadde blant annet kjøpt 50 tabletter med rivotril. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Spurte om jenta trengte hjelp På morgenen denne dagen våknet den tiltalte mannen og spurte jenta om hun trengte hjelp og om hun ville ha mat. Ifølge tiltalte var jenta våken på dette tidspunktet, men han er ikke sikker på om hun var våken eller sov da han kom tilbake etter handleturen.

Ble bekymret Utover kvelden ble 27-åringen bekymret for tilstanden til den 15 år gamle jenta. Jenta hadde da fått i seg flere narkotiske stoffer, og han var selv svært ruset.

Ba om råd Mannen ringte en kamerat, Giftinformasjonen og sin egen mor for å spørre om råd fordi han var bekymret for jenta. Alle svarte at han burde skaffe hjelp, men mannen ringte verken 113 eller legevakt denne dagen. Ifølge forsvareren sovnet mannen i 3-tiden på natten.

Publiserte bilde på Snapchat 27-åringen skal ha våknet like etter klokken 13.30, og han reagerte da på at jenta var blå på leppene. Han tok et bilde av jenta for å sende det på Snapchat til kameraten han hadde snakket med kvelden før. Men ved en feil publiserte han bildet til alle vennene sine på story-funksjonen. Foto: DENIS CHARLET

Ringte ambulanse Klokken 14.02, en halvtime etter at han la ut bildet på Snapchat, ringte mannen til 113 og sa at jenta var livløs. Han forsøkte gjenoppliving mens han ventet på ambulansen. Samtidig var det flere personer som hadde reagert på Snapchat-bildet og varslet politiet.

Jenta ble bekreftet død Klokken 14.12 kom ambulansepersonell inn på rommet og konstaterte at jenta var død. Obduksjonsrapporten viser at jenta trolig var død allerede klokken 07.30 på morgenen, og at hun døde av en overdose. Foto: Sara Vilde Solås / NRK Vis mer

Ber om frifinnelse

Krimteknikerne som undersøkte jenta forklarte at hun trolig døde tidlig på morgenen. Hun kan dermed ha ligget død i flere timer før mannen ringte etter ambulanse i 14-tiden.

– Det var da jeg først la merke til ting. Jeg så at noe ikke var som det skulle og jeg ble ordentlig bekymret. Jeg ble veldig fra meg. Ting skjedde så fort. Det står at jeg snakket med dem i 14 minutter, men i hodet mitt var det som ett minutt, fortalte han.

Mannens forsvarer, advokat Vigdis Brandstorp, sier at 27-åringen ikke hadde omsorgsplikt for jenta bare fordi hun var et barn, eller fordi han inviterte henne til å sove på hotellet.

– Det framsto heller ikke som åpenbart for ham at hun sto i fare for å miste livet, sa Brandstorp.

Hun ba derfor retten om å frifinne mannen for å ha etterlatt jenta i en hjelpeløs tilstand.

Advokat Vigdis Brandstorp forsvarer den tiltalte 27-åringen. Foto: Lotte Olsen/NRK

La ut bilde av jenta på Snapchat

Mannen er også tiltalt for å ha tatt et bilde av den livløse jenta og delt det på Snapchat en halvtime før han ringte 113. Han hadde ingen forklaring på hvorfor han ikke ringte etter ambulanse allerede da.

– Jeg har ikke peiling. Jeg tror jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre rett og slett. Jeg klarer ikke å sette meg inn i hvordan jeg var på det tidspunktet. Det er vanskelig, fortalte han.

Brandstorp ba retten om å frifinne mannen også for dette forholdet.

I retten har mannen erkjent seksuell omgang med jenta, for å ha gitt henne narkotika, tyveri av sprit og en rekke brudd på vegtrafikkloven.

– Jeg anmoder retten på det sterkeste å vurdere samfunnsstraff eller at han får sone på institusjonen han nå er tilknyttet, avsluttet Brandstorp.