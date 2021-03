– Jeg synes det er ekstremt mye penger å bruke på tolv trær, sier Cecilie Lyngby. Hun sitter i Oslo bystyre for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Med vanningsanlegg, vekstbed og fjerning av gamle trær ble prisen for hvert nye tre litt over 300.000 kroner. Det viser svaret Lyngby har fått fra byrådet etter å ha spurt om kostnadene.

– Jeg forstår at ting koster, men jeg kan ikke forstå at det skal koste 300.000 per tre, sier hun.

Cecilie Lyngby sitter i bystyret for FNB. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Men har du forståelse for at det er et vanskelig område, midt i en by, å plante trær?

– Jeg tror at dette kunne vært gjort billigere og jeg synes også det er undøvendig at de tar ned så mange trær for så å plante trær på nytt andre steder, sier Lyngby.

– Gaten fungerte veldig godt som den var. Dette er unødvendig bruk av penger.

– Hva har du tenkt å gjøre med svaret du har fått?

– Partiet samler informasjon om hvordan byrådet sløser med penger, for det har vi jo ment siden 2019. Vi har flere eksempler nå, og så kommer vi til å samle opp og se hvor mye de har sløst i deres fireårsperiode.

Dette kostet de tolv nye trærne i Olav Vs gate Ekspandér faktaboks 317.056 kroner per tre: Etablering av vanningsanlegg: kr 187.865 (alle beløp inkl. mva.)

Etablering av vekstbed: 1.392.111

Etablering av trær: 264.222

Oppstøtting og beskyttelse: 1.793.634

Fjerning av eksisterende trær og røtter: 166.849

Summert: 3.804.681 Bymiljøetatens oversikt over direkte kostnader i forbindelse med trærne i Olav Vs gate.

Bilfritt byrom

Sist desember åpnet Olav Vs gate som Oslos nye gågate. I over ett år hadde anleggsmaskiner og folk jobbet for å fornye dette området i sentrum, utenfor Saga kino og nedover mot sjøen.

«Fra en trang gate med biltrafikk, til et byrom med mye plass, som inviterer folk til å tilbringe tid der», sto det i kommunens invitasjon til åpningen av Olav Vs gate.

Gata inngår i byrådets plan om flere gågater i Oslo sentrum, som en del av prosjektet for bilfritt byliv.

På åpningsdagen ble snoren klippet av byråd Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne.

Miljøbyråden: – Fra grå til grønn

Berg mener oppgraderingen var nødvendig.

– Vi har bygd om en grå, trist og bildominert gate til å bli en trivelig gågate som er mye hyggeligere for folk å gå og oppholde seg i, sier byråden.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Kostnader for planting av trær i byen varierer avhengig av plassering av trærne, type tre og forhold under bakken. De fleste av trærne som var i Olav Vs gate ville sannsynligvis ikke overlevd ombygging av gata, sier Berg.

Prosjektet i Olav Vs gate har også fått kritikk for å importere indisk granitt i stedet for å hente stein fra Norge.

I 2019 vant kommunen prisen «Årets lokale klimatiltak» for sitt arbeid med Olav Vs gate. Bakgrunnen var bruken av utslippsfrie anleggsmaskiner.

– Kult valg av tretype

Men hva koster det egentlig å plante trær i en bygate? NRK har spurt anleggsgartner Tor Smaaland.

– Det høres mye ut, men vær obs på at dette er etablert i hva jeg vil kalle «pukk og helvete», sier Smaaland, som har vært slottsgartner og nå driver Små Landskap AS.

– Jeg tror faktisk kostnadene ved å etablere trær der er noe sånt, sier han, som roser Oslo for å ha valgt tretypen rødlønn.

– Det er et modig valg. Rødlønn er et elegant, lite bytre som ikke søler så mye. Det er ok for driften av området, sier Smaaland.