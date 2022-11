Zaniar Matapour fremstilles for ny varetektsfengsling

Terrorsiktede Zaniar Matapour fremstilles mandag for ny varetektsfengsling.

Forsvarer Bernt Heiberg sier til NRK at Matapour begjærer seg løslatt, men at han samtykker til at spørsmålet kan avgjøres som kontorforretning, det vil si uten at partene er til stede i retten.

Matapour er fortsatt ikke avhørt av politiet.

– Han har ikke tillit til at politiet vil hente inn de relevante dokumentene som er nødvendig for å belyse saken, sier Heiberg.

Politiet vil be om at Matapour fengsles i fire nye uker, med brev- og besøksforbud.

Matapour er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk med terrorhensikt etter å ha skutt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år.