Ylvis-brødrene i Super Bowl-reklame

Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker, ofte kjent bare som Ylvis, er med i en ny Super Bowl-reklame fra Uber.

Det deler Bård Ylvisåker selv på Instagram.

I den ett minutt lange reklamefilmen kan man se brødrene i et musikkstudio ikledd revekostyme, syngende på hitlåten «The Fox (What Does The Fox Say?)»

Med i reklamen er også Sean «Diddy» Combs, og sangerne Haddaway og Kelis.

– Diddy, dette gidder jeg ikke mer, kan man høre Vegard Ylvisåker si i reklamen, på norsk.

Super Bowl er den årlige tittelkampen i amerikanske National Football League. Super Bowl er godt kjent for reklameshowet sitt. Årets utgave spilles mandag 13. februar.