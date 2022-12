Weinstein funnet skyldig i voldtekt

En jury i Los Angeles i USA har funnet den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein skyldig i voldtekt.

70 årige Weinstein er allerede dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner i New York. Over 80 kvinner har anklaget ham for overgrep og nye rettssaker venter. Dommen på 23 år skal opp til ankebehandling i 2023.