Wagner-stifter: Russisk flagg heist over Bakhmut

Det russiske flagget er heist over den ukrainske byen Bakhmut, melder grunnlegger av den russiske Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin.

Han sier at de har tatt over byens rådhus at de dermed har formell kontroll over administrasjonen i byen. Videre sier han at det fremdeles er ukrainske soldater i den vestlige delen av byen.

– Fra et juridisk synspunkt er Bakhmut erobret, sier han i et lydopptak på Telegram.

Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Prigozjin har også tidligere hevdet at Russland har kontroll over deler av Bakhmut.

Kampene om byen er den lengste og blodigste så langt i krigen.

(NTB/NRK)

