Vil stenge Trollstigen i sommer

Ordfører Yvonne Wold i Rauma vil stenge Trollstigen i sommer for å drive rassikring av den berømte turistveien. – Koronasituasjonen gjør at turistene uteblir, og da er tidspunktet perfekt for å stenge veien, sier ordfører Yvonne Wold (SV) til TV 2.