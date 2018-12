Vil skjerpe Airbnb-regler

Regjeringen har foreslått nye regler med mål om å stoppe boligeiere som bruker Airbnb til å drive hotellvirksomhet. Årsaken er frykt for at folk kjøper boliger kun for å leie ut. Nordmenn hadde inntekter på 1,6 milliarder kroner fra Airbnb i fjor.